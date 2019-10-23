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Jiletli saldırıda adı geçen yeşil reçeteli ilaç birçok eczacı ve doktoru zor durumda bırakıyor
İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sayılkan, şiddet olayında adı geçen ilaçla ilgili olarak uyuşturucu etki yapması nedeniyle amacı dışında kullanılmaya çalışıldığını ve bu nedenle birçok eczacı doktorun baskı altında olduğunu kaydetti
Jiletli saldırıda adı geçen yeşil reçeteli ilaç birçok eczacı ve doktoru zor durumda bırakıyor

İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sayılkan

23 Ekim 2019 - DHA
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, asistan doktorun, hastasının istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle boğazının jiletle kesilmesinin ardından İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sayılkan, şiddet olayında adı geçen ilaçla ilgili konuştu. Sayılkan, uyuşturucu etki yapması nedeniyle amacı dışında kullanılmaya çalışılan ve etken maddesi pregabalin olan yeşil reçeteli ilaç nedeniyle birçok eczacı ve doktorun baskı altında olduğunu söyledi. Konak ilçesi Lale Mahallesi’nin Muhtarı Sumru Benligül ise söz konusu ilacın tanesinin, 15- 20 TL’den satıldığını ve birçok uyuşturucu bağımlısının bu hapı amacı dışında kullandığını söyledi.

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16 Ekim’de, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi’nde görev yapan Asistan Dr. Kadir Songür, diz ağırısı çektiğini söyleyen ve etken maddesi pregabalin olan ilacı yazmadığı gerekçesiyle Bayrak Kaynak tarafından boğazından jiletlenmişti. Boğazından derin yara alan Dr. Songür ölümden dönerken polis tarafından gözaltına alınan Kaynak’ın uyuşturucu bağımlısı olduğu, Kadir Songür’den yazmasını istediği hapı da uyuşturucu etkisinden faydalanmak için talep ettiği ortaya çıktı. İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, etken maddesi pregabalin olan bu hapın, diyabete bağlı nöropatik ağrılar için kullanılması gerektiğini ancak birçok kişinin amacının dışında kullandığını, hekimler ve eczacıların da bu hapların temin edilmesi için baskı altında olduğunu söyledi. Sayılkan, "Devlet de bu konuda harekete geçmedi değil. Önce bu ilaçları yeşil reçeteli yaptı, sonra da heyet raporuna tabii tuttu. Ancak yine de sorunların bittiğini söyleyemeyiz. Bizler de duyuyoruz ki birçok doktor, bu hapları suiistimal eden kişiler tarafından baskı altında tutuluyor. Hatta gece nöbetine kalan bizler de bu hap yüzünden zaman zaman taciz ediliyoruz" dedi. Sayılkan, bu yüzden şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının başlarına gelenlerin cezasız kalmaması gerektiğini, ağır cezaların uygulanması gerektiğini söyledi.

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'TIBBİ İLAÇ OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİK'

İzmir’in dezavantajlı mahallelerinden, Konak ilçesi Lale Mahallesi'nin muhtarı Sumru Benligül ise söz konusu hapın tanesinin 15- 20 TL’den satıldığını ve aralarında yaşları 18’den küçük olan birçok gencin, uyuşturucu etkisinden faydalanmak amacıyla bunları yaşa dışı yollar ile satın aldığını söyledi. Benligül, "Biz bu hapların tıbbi ilaç olduğunu bile bilmiyorduk, uyuşturucu türü sanıyorduk, ilaç olduğunu sonradan öğrendik. Bu ilaçların bilinçsizce tüketilmemesi noktasında gördüğümüz her genci uyarıyoruz. Konuştuğum gençler, bazen günde 3- 4 tane bu haptan kullandıklarını söylüyorlar. Bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor" dedi.

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'TANESİNİ 15- 20 TL’DEN SATIN ALIYORUM'

Aynı mahallede yaşayan M.A. (16), kendisinin de bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve birçok sentetik uyuşturucuyu yardım alarak bıraktığını belirterek, "Şu an hala kullandığım birkaç uyuşturucu var. Söz konusu hapı da bazen içiyorum. Bunu, uyuşturucu satılan bir evden, taneyle alıyorum. Bazen günde 1-2 tane içtiğim oluyor" dedi.

Konu hakkında konuşan diğer mahalle sakinleri de hapın ismini sık sık duyduklarını söyledi.

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izmir eczaci odasi tuncay sayilkan

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1
1) erdal (dr)
23.10.2019 10:59:51
günaydın...
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