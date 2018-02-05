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Jinekoloji asistan ve uzmanlarına uygulamalı eğitim
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, kadın hastalıkları ve doğum asistan ve uzman hekimlerine yönelik uygulamalı kurs düzenlendiği bildirildi.
05 Şubat 2018 -
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Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, yaptığı açıklamada, kadın hastalıkları ve doğum alanında, asistan ve uzman hekimlere yönelik çeşitli eğitim ve uygulama programları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu eğitimler kapsamında rahim ağzının kötü huylu hastalıklara dönüşebilen öncül lezyonlarının tedavisinde kulanılan LEEP ve konizasyon işleminin uygulamasına yönelik kurs açtıklarını belirten Üstün, hastane olarak kadınlarda sık görülen kanserlerle mücadele için adeta savaş açtıklarını, bu açıdan önem taşıyan kursa da Türkiye'nin dört bir yanından birçok üniversite ve eğitim araştırma hastanesinden kadın hastalıkları ve doğum asistanı ile uzmanlarının katıldığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

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