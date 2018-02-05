Jinekoloji asistan ve uzmanlarına uygulamalı eğitim

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, yaptığı açıklamada, kadın hastalıkları ve doğum alanında, asistan ve uzman hekimlere yönelik çeşitli eğitim ve uygulama programları gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu eğitimler kapsamında rahim ağzının kötü huylu hastalıklara dönüşebilen öncül lezyonlarının tedavisinde kulanılan LEEP ve konizasyon işleminin uygulamasına yönelik kurs açtıklarını belirten Üstün, hastane olarak kadınlarda sık görülen kanserlerle mücadele için adeta savaş açtıklarını, bu açıdan önem taşıyan kursa da Türkiye'nin dört bir yanından birçok üniversite ve eğitim araştırma hastanesinden kadın hastalıkları ve doğum asistanı ile uzmanlarının katıldığını kaydetti.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|08.01-07.02
|SATILIK POLİKLİNİK hissesi & tamami
|Diğer
|07.01-06.02
|Kadın doğum cildiye uzmanı
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/02-09/02
|Radyoloji Kış Okulu
|RADYOLOJİ
|ANTA
|15/02-17/02
|2. Endoskopik Kulak Cerrahisi Kongresi
|KULAK-BUR...
|MERS
|14/02-18/02
|4.Sağlık Yönetimi Kongresi
|SAĞLIK...
|ANTA
|14/02-18/02
|: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA