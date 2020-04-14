Johnson & Johnson, COVID-19'un Önüne Geçmek İçin Geliştirdiği Aşı Adayını Duyurdu!

Janssen Türkiye Genel Müdürü Demet Russ: “Dünya, acil müdahale gerektiren ciddi bir halk sağlığı krizi yaşıyor. Johnson & Johnson olarak, koruyucu COVID-19 aşısını tüm dünyaya mümkün olduğunca hızlı şekilde sunmak için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Bu hedefle, klinik araştırmalarımızın sonucunu beklemeden, ticari riski göz ardı ederek üretim yatırımımızı hayata geçiriyoruz.

Türkiye’de ise, COVID-19 dışındaki hastalıklardan tedavi gören hastaların, tedavileri için gerekli ilaçlara erişimlerini sağlamak ve ayrıca Covid 19 ile mücadelede ön saflarda savaşan çok değerli sağlık çalışanlarını desteklemek önceliklerimizdir.

Bu amaçla, sağlık çalışanlarının ve hastaların ihtiyaçları için kullanılmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon 500 bin TL tutarında nakdi bağışta bulunduk. Nakdi bağışımızın yanı sıra, sağlık çalışanları için 200 bin TL tutarında da kişisel hijyen ve bakım ürünlerini ulaştırıyoruz."