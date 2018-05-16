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Johnson & Johnson, İnovasyon Yarışması Düzenliyor
Sağlık Hizmetlerini İleriye Götürecek ve Avrupa Ekosistemi Üzerinde Bir Etki Yaratabilecek En İyi Fikir, Teknoloji veya Çözüm Ödüllendirilecek
Johnson & Johnson, İnovasyon Yarışması Düzenliyor
16 Mayıs 2018 -
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Johnson & Johnson Innovation - JLABS, iyi bir fikrin her yerden gelebileceğine inancıyla dünyanın dört bir yanındaki hastalara çözüm sunacak yeni ve inovatif teknolojiler bulmayı amaçlıyor. Bu amaçla yola çıkan Johnson & Johnson “Avrupa İnovasyon Yarışması”nı düzenliyor.

Sağlık hizmetlerini ileriye götürecek ve Avrupa ekosistemi üzerinde bir etki yaratabilecek en iyi fikre, teknolojiye veya çözüme sahip yarışmacı 100,000 avro'ya kadar hibe ödülü alacak ve uygun bir laboratuvar, iş istasyonu ve küresel JLABS topluluğuna erişim de dahil olmak üzere bir JLABS lokasyonunda bir yıl ihtisas yapacak.

Sağlık sektörünün herhangi bir kolunda çalışan ve özellikle aşağıdaki alanlara odaklanan Start-up şirketlerden başvurular bekleniyor:

  • İlaç
  • Tüketici Sağlığı
  • Tıbbi cihazlar
  • Küresel kamu sağlığı
  • Sağlık teknolojileri
  • Sektörler arası girişimler

 

Başvuran çözümler, aşağıdaki kriterler dikkate alınarak bir değerlendirme paneli ve jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek:

  • Potansiyel etki
  • Çözümün benzersizliği & mevcut pazar koşullarında rekabet seviyesi
  • Teknolojinin kalitesi & uygulanabilirliği
  • Takımın güvenilirliği & becerileri
  • JLABS ihtisasını kullanma planları
  • Fikrin sunumunda, Avrupa inovasyon ekosistemine karşı ilgi duyulduğunun belirtilmesi

Başvurular  http://jlabs.tv/europe adresinden yapılıyor.

Son başvuru tarihi ise 15 Haziran 2018. Kazananlar 5 Kasım 2018 tarihinde Kopenhag BIO -Europe'da açıklanacak.

 

Anahtar Kelimeler:

yarisma

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