Johnson & Johnson, İnovasyon Yarışması Düzenliyor

Johnson & Johnson Innovation - JLABS, iyi bir fikrin her yerden gelebileceğine inancıyla dünyanın dört bir yanındaki hastalara çözüm sunacak yeni ve inovatif teknolojiler bulmayı amaçlıyor. Bu amaçla yola çıkan Johnson & Johnson “Avrupa İnovasyon Yarışması”nı düzenliyor.

Sağlık hizmetlerini ileriye götürecek ve Avrupa ekosistemi üzerinde bir etki yaratabilecek en iyi fikre, teknolojiye veya çözüme sahip yarışmacı 100,000 avro'ya kadar hibe ödülü alacak ve uygun bir laboratuvar, iş istasyonu ve küresel JLABS topluluğuna erişim de dahil olmak üzere bir JLABS lokasyonunda bir yıl ihtisas yapacak.

Sağlık sektörünün herhangi bir kolunda çalışan ve özellikle aşağıdaki alanlara odaklanan Start-up şirketlerden başvurular bekleniyor:

İlaç

Tüketici Sağlığı

Tıbbi cihazlar

Küresel kamu sağlığı

Sağlık teknolojileri

Sektörler arası girişimler

Başvuran çözümler, aşağıdaki kriterler dikkate alınarak bir değerlendirme paneli ve jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek:

Potansiyel etki

Çözümün benzersizliği & mevcut pazar koşullarında rekabet seviyesi

Teknolojinin kalitesi & uygulanabilirliği

Takımın güvenilirliği & becerileri

JLABS ihtisasını kullanma planları

Fikrin sunumunda, Avrupa inovasyon ekosistemine karşı ilgi duyulduğunun belirtilmesi

Başvurular http://jlabs.tv/europe adresinden yapılıyor.

Son başvuru tarihi ise 15 Haziran 2018. Kazananlar 5 Kasım 2018 tarihinde Kopenhag BIO -Europe'da açıklanacak.