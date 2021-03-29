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Kabine bugün toplanacak, Koronavirüs risk haritasını değerlendirilecek
Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda, illerdeki vaka artışlarına bakılacak, kısıtlamalarla ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı kararlaştırılacak.
Kabine bugün toplanacak, Koronavirüs risk haritasını değerlendirilecek
29 Mart 2021 10:00 -
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kademeli normalleşmede 1 aylık süreci değerlendirecek. Vaka artışları analiz edilecek, mutasyonlu virüsün seyri izlenecek.

Tedbirlerin esnetilmesinin Türkiye'nin koronavirüs tablosuna yansımasına bakılacak. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.

Koronavirüs haritası değerlendirilecek

Toplantıda gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları kabine üyeleri ile paylaşılacak. Yüz bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka artışı sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak.

Salgının sağlık başta olmak üzere eğitime, ekonomiye ve sosyal hayata etkileri ele alınacak. Tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

Aşılamadaki son durum değerlendirilecek

Toplantıda, aşılamadaki son durum da değerlendirilecek. Yol haritası üzerinde durulacak. Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurt dışından aşı tedariki ve yerli aşı çalışmalarındaki son durum görüşülecek.

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu ile paylaşacak.

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskanligi kabinesi

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