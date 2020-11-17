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Kabine bugün toplanıyor! Bilim Kurulu hangi tavsiyelerde bulunacak?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında Kabineye verilecek öneriler görüşüldü
Kabine bugün toplanıyor! Bilim Kurulu hangi tavsiyelerde bulunacak?
17 Kasım 2020 10:42 -
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Tüm Türkiye'de vakaların artmasıyla birlikte yeni kısıtlamaların geleceği konuşuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi. 

Kabineye tavsiye edilecek somut önlemlerle ilgili ise Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr.İbrahim Ersoy Kanal 24 Televizyonuna şu açıklamaları yaptı:

Şu an için tekrar Nisan-Mayıs aylarındaki kısıtlamalara tekrar geri dönülmesi gündemde. ELbette geçtiğimiz zamanda bir tecrübe oluştu. Masada bir takım kısıtlama kararları değerlendirildi. Önceki uygulamlara benzer olarak;

20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sınırlamalar gelecek

Hem ilköğretim ve lisede hem de üniversitelerde yüzyüze eğitimden vazgeçilecek, şu anki ara tatil 3 hafta uzatılacak

Restoranların öncelikle masalarını 4'te bir oranına düşürmesi sonra da paket servise dönmesi tavsiye edilecek

Şehirler arası seyahat kısıtlamaları gündeme gelecek

Kamu ve özelde uzaktan çalışmayla ilgili kriterler yeniden gündeme gelecek

Hafta sonu kısıtlamalarının önceki dönemde yarardan çok zarar getirdiği düşüncesi ile bu kez uygulanmaası tekrar değerlendirilecek.

Dr.Ersoy, bu kısıtlamaların masada olduğunu belirterek süreç içerisinde uygulamaya konulacağının düşünüldüğünü belirtti.

Anahtar Kelimeler:

bilim kurulu kisitlamalar

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