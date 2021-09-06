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Kabine bugün toplanıyor: Yüz yüze eğitimde koronavirüs tedbirleri gündemde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, okulların açılmasıyla birlikte koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler gözden geçirilecek.
Kabine bugün toplanıyor: Yüz yüze eğitimde koronavirüs tedbirleri gündemde
06 Eylül 2021 11:11 - TRT Haber
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı Beştepe'de yapılacak.

Toplantının ana gündemi yüz yüze eğitim başlarken salgın önlemleri olacak. Günlük vaka sayılarının yanısıra aşılamadaki son durum da değerlendirilecek, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyrine ilişkin son durumla ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirler de toplantıda değerlendirilecek.

Afganistan'daki gelişmeler ele alınacak

Toplantının gündemindeki bir diğer başlık da terörle mücadele olacak. Hem yurt içi hem sınır ötesi terör operasyonları ele alınacak.

Başta Afganistan olmak üzere iç ve dış gelişmeler de kabine toplantısında ele alınacak.

Afganistan'daki son durum ve tahliye sürecinin ardından yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. Olası bir göç dalgasına karşı alınan tedbirler gözden geçirilecek.

Anahtar Kelimeler:

kabine toplantisi cumhurbaskani recep tayyip erdogan salgin tedbir yuz yuze egitim

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4
1) cihan gokalp özer (tıp doktoru)
06.09.2021 12:19:11
Akıl dışı bir cağ : mültecıler aşılanmıyor . kimse sorgulamıyor turistler pcr sız gırıyor lafı edilmiyor market kasıyerlerı her aldıgımız urunle temas ediyor hoppala zuppala
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