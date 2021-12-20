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Kabine, memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık artış için toplanacak
Yılın son kabine toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Toplantı gündemi memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık artış, kur ve fiyat artışları ile salgınla mücadele.
Kabine, memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık artış için toplanacak
20 Aralık 2021 11:37 -
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2021 yılının son kabinesi bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının en önemli gündem maddesi ekonomi olacak. Son dönemde döviz kurundaki artış ve Merkez Bankası'nın kura yönelik 5 müdahalesi ve tüketim mallarındaki fiyat artışı konuşulan ekonomi başlılarının başında yer alacak. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık artış, 3600 ek gösterge çalışmasında gelinen son nokta, stokçuluğu bitirmeye yönelik bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek yasa teklifi, Meclis'ten geçen 2022 bütçesi, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ek bütçe, sağlık çalışanları için geçtiğimiz hafta paketten çıkarılan ve ayrı bir paket olarak yeni yılda Meclis'e sunulması planlanan paket, asgari ücret artışının toplumsal yankıları ve işverenin hükümetten beklentileri de masaya yatırılacak.

SALGINLA MÜCADELE

Türkiye'de henüz yeni yeni görülmeye başlanan Omicron varyantına ilişkin alınacak ek tedbirler de masada olacak. Terörle mücadele de kabinenin konuşacağı konular arasında yer alacak. Terör örgütü PKK'ya yönelik son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar, gelen istihbarat raporları ve sahadaki son durum masaya yatırılacak. Erdoğan, 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi'nin sonuçlarını Kabine üyeleri ile paylaşacak.

Anahtar Kelimeler:

kabine memur zammi

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