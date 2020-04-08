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Kabus yaşayan İtalya'daki bu hastanede hiç bir sağlık çalışanı Kovid-19 ile enfekte olmadı! işte alınan önlemler!
Cotugno Hastanesi'nde doktor ve hemşireler kalın su geçirmez takımlar giyiyor; en ağır hastaları tedavi eden çalışanlar ise normalde hastanede görmeye alışkın olduğumuz maskelerden çok gaz maskesine benzeyen aşırı gelişmiş maskeler kullanıyor. 
Kabus yaşayan İtalya'daki bu hastanede hiç bir sağlık çalışanı Kovid-19 ile enfekte olmadı! işte alınan önlemler!
08 Nisan 2020 11:08 -
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MEDİMAGAZİN-Bu hastanede nöbetçiler tüm koridorları geziyor ve havaalanlarındaki tarayıcılara benzer içinden geçilen dezenfeksiyon makineleri var.

SkyNews'teki habere göre İtalya'nın kuzeyinde binlerce sağlık çalışanı korona virüs pandemisi mücadelesinde hastalandı, ancak güneydekilerin hazırlık yapma fırsatı vardı.

Cotugno Hastanesi'nde doktor ve hemşireler kalın su geçirmez takımlar giyiyor; en ağır hastaları tedavi eden çalışanlar ise normalde hastanede görmeye alışkın olduğumuz maskelerden çok gaz maskesine benzeyen aşırı gelişmiş maskeler kullanıyor. 

Bu zamana kadar tek bir sağlık çalışanı bile enfekte olmadı. Görünen o ki, doğru ekipmanları kullanıp doğru protokolleri uyguladığınızda sağlıkçıları güvende tutmak mümkün olunabiliyor.

Hastalardan birinin durumu kötüleştiğinde enjeksiyonlar odanın dışında hazırlanıyor. Hasta odalarıyla iletişim pencereler aracılığıyla sağlanıyor. 

Bu hastanede birçok genç hasta da yatıyor; ve ilginç şekilde en çok orta sınıf insanlar etkileniyor. Bunun neden olduğu sorusunun cevabı ise seyahat ediyor olmaları.

Hastanede kuralları herkes uyguluyor ancak unutulma ihtimaline karşı güvenlik görevlileri koridorlarda bulunuyor. 

Kırmızı ve beyaz çizgilerle ayrılmış geçişin yasak olduğu temiz ve kirli alanlarda farklı hemşire ve doktorlar bulunuyor. 

Alanları ayırmak, anahtar rol oynuyor. 

Bu hastanede iki servisten sorumlu Dr Giuseppe Fiorentino, ekibinin başarısını HIV/Aids ve tüberküloz gibi ciddi hastalıklardaki deneyimlerine ve bilgi birikimlerine bağlıyor. 

Kuzey İtalya'da çok sayıda doktorun enfekte olmasının nedenini temiz ve kirli alanları ayıran çizgilerin oluşturulmaması ile açıklıyor. 

 

Dr Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

Anahtar Kelimeler:

cotugno hastanesi italya

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