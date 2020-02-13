Kaçak ilaç operasyonu: 99 bin 245 kaçak ilaç ele geçirildi

ANKARA- Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda riskli görülerek x-ray taramasına sevk edilen yabancı plakalı yolcu otobüsünün klima tertibatının bulunduğu bölümde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Gümrük muhafaza ekiplerince arama hangarına alınarak kontrol edilen bölümde iki kolide toplam 97 bin 530 adet ilaç ele geçirildi. Aynı gümrük kapısında düzenlenen ikinci operasyonda ise Türkiye'ye girmek üzere gümrük kapısı yolcu salonuna gelen ve hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu yolcunun beline sarılmış 500 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise Irak Basra Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen yabancı uyruklu yolcu riskli görülerek, takip edildi. Şüpheli yolcu, 'gümrüğe tabi eşyam yoktur' anlamına gelen yeşil hattı kullanarak yolcu salonunu terk edeceği sırada durduruldu. Yolcunun bagajında yapılan aramada 15 adet ilaç ve enjeksiyon ekipmanı ele geçirildi. Söz konusu malzemelerin MS hastalarınca kullanıldığı belirlendi.

Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran'dan Türkiye'ye gelen yolcuya ait eşyalarda yapılan aramada ise toplam 1200 adet ilaç ele geçirildi. 4 ayrı operasyonda el konulan toplam 99 bin 245 adet ilacın piyasa değerinin 850 bin lira olduğu bildirildi.