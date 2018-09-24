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Kaçak ilaç operasyonunda 67 bin 400 hap ele geçirildi
Suriye'den kargo firması aracılığıyla yurda sokulduğu belirlenen 67 bin 400 hap ele geçirildi. İlaçları teslim almak isteyen şüpheli gözaltına alındı
Kaçak ilaç operasyonunda 67 bin 400 hap ele geçirildi
24 Eylül 2018 - AA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'den cinsel içerikli ürünlerin de aralarında olduğu ilaçların yurda sokulacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Kimlikleri belirlenen şüpheliyi takibe başlayan ekipler, Suriye'den kargo firması aracılığıyla gönderilen 44 bin 70 hapı teslim almaya gelen M.D.'yi suçüstü yakaladı.

Hapları M.D.'nin Suriye'deki babasının gönderdiğini tespit eden ekipler, ertesi gün aynı kargo şirketine yapılan ikinci teslimatta da 23 bin 330 hapa el koydu.

Operasyonda ele geçirilen toplam 67 bin 400 hapın arasında cinsel içerikli olanların yer aldığı, diğerlerinde ise Arapça yazıların bulunduğu öğrenildi.

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