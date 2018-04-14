Kadavra kaçırdığı iddia edilen profesöre kınama cezası verildi

AA muhabirinin, DEÜ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Mağden hakkındaki 4'ü mobbing, 2'si kadavraların izinsiz hastane dışına çıkarılmasına ilişkin üniversitede yürütülen 6 idari soruşturma tamamlandı.
Prof. Dr. Mağden'e, kadavraların kaçırılması iddialarına ilişkin "kınama" cezası verildi.
DEÜ Rektörlüğü'nün, kadavraları özel bir üniversiteye izinsiz gönderdiği iddia edilen Mağden hakkında dava açacağı öğrenildi.
Mağden'in hastaneye bağışlanan kadavraları izinsiz ve gizli bir şekilde özel bir üniversiteye gönderdiği iddia edilmiş, hakkında soruşturma başlatılan Mağden görevden alınmıştı.
Başhekim Prof. Dr. Mete Edizer, özel bir üniversiteye izinsiz gönderilen 4 kadavranın geri alındığını ve öğrencilerin hizmetine sunulduğunu açıklamıştı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|26.03-25.04
|Diş Hekimi Arıyoruz
|Personel Arayanlar
|23.03-22.04
|artroskopi
|Tıbbi Cihaz
|20.03-19.04
|EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANI
|Personel Arayanlar
|19.03-18.04
|Kolposkopi Cihazı
|Tıbbi Cihaz
|19.03-18.04
|Branş hekimi ihtiyacı
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|09/05-13/05
|V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri
|ANESTEZİY...
|GAZİ
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA