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Kadavra nakli ile doğum yapan Derya Sert, çocuğuna Ömer Özkan ismini verecek
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli profesörler Ömer ve Özlenen Özkan çifti, kadavradan rahim nakli yaptıkları Derya Sert'in çocuk hayalinin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor.
Kadavra nakli ile doğum yapan Derya Sert, çocuğuna Ömer Özkan ismini verecek
27 Haziran 2020 19:14 -
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan, kadavradan rahim nakli yaptıkları Derya Sert'in "Ömer Özkan" adı verilen bebeğinin dünyaya gelmesinin gururunu yaşıyor.

Özkan çiftinin kurdukları ekiple, kompozit doku nakli serüveni, Aydın'da yaşayan Cihan Topal'a 25 Eylül 2010'da gerçekleştirdikleri çift kol nakliyle başladı.

Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde henüz 1 aylıkken çıkan yangında yüzünün büyük bir kısmı yanan Uğur Acar'a 21 Ocak 2012'de Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren çift, ardından Turan Çolak, Recep Sert, Salih Üslün ve Recep Kaya'ya da yüz nakli yaptı.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan ve o dönem 23 yaşında olan Derya Sert'e 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakleden Özkan çifti, Derya Sert'in 4 Haziran'da hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında "Ömer Özkan" adı verilen bebeği dünyaya getirmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Mutlu haber son denemede geldi

Üç kişiye daha çift kol nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kompozit doku nakliyle son 10 yılda ön plana çıktığını belirtti.

Yüz, kol ve rahim naklinin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Özkan, dünyada ilk olması dolayısıyla rahim naklinin sonunun güzel bitmesinin kendisini mutlu ettiğini anlattı.

Bu süreçte hastanın anne olmak için çok istekli olduğunu, durumun kendilerini de motive ettiğini aktaran Özkan, hastanın anne olma isteğiyle rahmin alınmasını hiçbir zaman istemediğini bildirdi.

Bu yılın sonuna kadar hamileliğin gerçekleşmemesi halinde rahmin alınmasını düşündüklerini anlatan Özkan, "Belki de son denememizde mutlu haberi aldık. Başka embriyo transferi yapmayı düşünmüyorduk. Hastayı yormayacak şekilde 10'un üzerinde deneme yaptık. Sonucu güzel oldu. Hastalarımızla aile gibi olduk. Yüz, kol ve rahim nakilli hastalarımız çocuklarımız gibi oldu. Çocuklarımızla ilgilendiğimiz kadar onlarla da ilgileniyoruz. Bebek de doğunca ailemize bir üye katılmış gibi oldu." diye konuştu.

"Kendi hamileliğimde bu kadar gün saymamıştım"

Prof. Dr. Özlenen Özkan da dünyada bir ilk yapılan ameliyatta bir kadın olarak bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Naklin ardından bazı sıkıntılar yaşadıklarını, zaman zaman da ümitsizliğe kapıldığını anlatan Özkan, "Ömer hocam hiçbir zaman vazgeçmedi ve bebeği kucağımıza almanın mutluluğunu yaşadık." dedi.

Özkan, zorlu sürecin sonunun mutlu bittiğini belirterek, "Şimdi anne olmanın mutluluğu yaşanıyor. Derya Sert, güçlü bir karakter. Onu hep motive ettim. Hamilelik bize çok uzun geldi. Bizi bayağı bir yordu. Kendi hamileliğimde bu kadar gün saymamıştım. Sanki hiç geçmiyor gibiydi. Hafta hafta saydık. Kendim anne olmuş gibi belki daha fazla mutlu oldum. Çocuklarım tabii ki çok kıymetli ama bu sürece 10 yılımızı verdik. Gururluyuz ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da Akdeniz Üniversitesinin dünyada bu konuda öncülük yapmasının önemine işret ederek, dünya standartlarında nakiller gerçekleştirildiğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:

prof dr omer ozkan kadavradan rahim nakli

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