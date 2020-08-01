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Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, bebeğini kucağına aldı
Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, yaklaşık iki ay önce dünyaya getirdiği bebeğini, Kurban Bayramı'nda ilk kez kucağına aldı.
Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, bebeğini kucağına aldı
01 Ağustos 2020 10:55 - AA
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, yaklaşık 10 yıl önce 7 saat süren operasyonla dünyada bir ilk gerçekleştirilen Derya Sert, 4 Haziran'da hamileliğinin 28. haftasında 760 gram ağırlığında, doktorunun ismi de verilen "Ömer Özkan" bebeği dünyaya getirdi.

Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu

Bebeğini iki aydır sadece kuvözde görebilen Sert, bayram sabahı kucağına alarak, çifte bayram yaşadı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan da anneyle bebeğin buluşmasına tanıklık etti.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı açıklamada, bebeğin yenidoğan bölümünde tedavi edildiğini söyledi.

Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Özkan, "Bebeğin sağlık durumu iyi, 1500 gramı aştı. Derya, bebeğini ilk kez kucağına alınca duygulandı. Çok mutlu oldu, yıllardır bu anı beklediğini söyledi. İki, üç haftaya taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:

derya sert omer ozkan bayram akdeniz universitesi

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