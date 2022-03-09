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KADHED Başkanı: 8-9 bin lira aldığımı kendi anne babama bile inandıramıyordum
Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED) Başkanı Dt. Necati Dilaver, kamuda görev yapan diş hekimlerinin sorunlarını anlattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekimler hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi
KADHED Başkanı: 8-9 bin lira aldığımı kendi anne babama bile inandıramıyordum
09 Mart 2022 08:45 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN  -  Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED) Başkanı Dt. Necati Dilaver Medimagazin’in Youtube kanalında yapılan canlı yayına konuk oldu. Yayında, kamuda diş hekimliğinin geçmişi ve geleceği, kamudaki diş hekimlerinin sorunları, pandemide diş hekimlerinin yaşadığı sorunlar, Bakanlık’tan beklentileri, Malpraktis, sağlıkta şiddet olayları, MHRS ve muayene süreleri,  sendikaların iş bırakma eylemlerinin yanı sıra gündemde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlar için “Varsın gidiyorsa gitsinler”  sözleri de konuşuldu.

Cumhurbaşkanından doktorlara: Varsın gidiyorlarsa gitsinler!

KADHED’in kurulma sürecini anlatan KADHED Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin de “Bugünkü açıklama bir anlamda iyi oldu. Ben kendi anne babama bile inandıramıyordum. Tüm toplum hekimlerin 8-9 bin lira aldığını görmüş oldu, 25 bin alan yüzde 10 bile yoktur. Eğer toplum, doktorlara 8-9 bin lira reva diyorsa bir şey diyemiyorum.” Dedi. 

“Bütün sorunların kaynağı ek ödeme”

Hekimler ile diş hekimlerinin sorunlarının ortak olduğunu belirten Necati Dilaver  şu anki bütün sorunların kaynağının sabit ek ödeme olduğunu ifade etti. 10 yıl boyunca sabit ödemeden ve döner sermaye ödemesinden kesinti yapılarak emeklilikte verileceğinin söylendiğini ancak bunların herhangi bir fonda biriktirilmediğini daha sonra uygulamadan vazgeçildiğini söyleyen Dilaver, sonrasında bu konuda hiçbir uygulama yapılmadığını ifade etti.

“Aralık ayındaki tasarı özele geçişleri azaltacaktı”

Bu sorunun özlük haklarındaki problemlerden yalnızca birisi olduğunu dile getiren KADHED Başkanı Aralık ayındaki tasarının geçmesi halinde özele geçişlerin azalacağını, hekimlerin kamuya yöneleceğini bütün sorunları çözmese bile tasarının olumlu etkileri olacağını da ekledi.

Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz:

 

 

Anahtar Kelimeler:

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32
1) Dr.mikro (hekim)
09.03.2022 09:38:58
''En az alan 8-9 bin'' bunu biz dediğimizde inanmayanlar artık inanır belki. Bize yalan söylüyormuşuz muamelesi yapanlar buyurun sizden itiraz bekliyoruz.

Umudum yok neden biliyor musunuz? Bu günlerde bile mesleki dayanışmadan uzak meslektaşlar yüzünden. Hâlâ meslek örgütüne saldıran meslektaşını rakip gören arkadaşlar var. Anlayın artık bir arada birlikte durabilirsek umut var.

Bugünkü koşullarda çok büyük beklentim yok ama şunu da kabullenemiyorum birlikte çalıştığımız aynı işi yapan arkadaşlar arasında maaş farkını. Aynı hastane aynı branş sözleşmeli hekim 2 katım asker kökenli 3 katım maaş alıyor. Bunun açıklaması olabilir mi? 2022 yılında uzman hekim maaşı 7.500 TL olur mu? En azından bu haksızlık giderilsin her hekim en az sözleşmeli hekim maaşı alsın.

Aynı şeyi düşünmüşüz bu gün sayın KADHED başkanı ile.Ayrımsız birlikte hareket etmeliyiz başka çıkar yol yok.
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