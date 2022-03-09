KADHED Başkanı: 8-9 bin lira aldığımı kendi anne babama bile inandıramıyordum

MEDİMAGAZİN - Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED) Başkanı Dt. Necati Dilaver Medimagazin’in Youtube kanalında yapılan canlı yayına konuk oldu. Yayında, kamuda diş hekimliğinin geçmişi ve geleceği, kamudaki diş hekimlerinin sorunları, pandemide diş hekimlerinin yaşadığı sorunlar, Bakanlık’tan beklentileri, Malpraktis, sağlıkta şiddet olayları, MHRS ve muayene süreleri, sendikaların iş bırakma eylemlerinin yanı sıra gündemde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlar için “Varsın gidiyorsa gitsinler” sözleri de konuşuldu.

KADHED’in kurulma sürecini anlatan KADHED Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin de “Bugünkü açıklama bir anlamda iyi oldu. Ben kendi anne babama bile inandıramıyordum. Tüm toplum hekimlerin 8-9 bin lira aldığını görmüş oldu, 25 bin alan yüzde 10 bile yoktur. Eğer toplum, doktorlara 8-9 bin lira reva diyorsa bir şey diyemiyorum.” Dedi.

“Bütün sorunların kaynağı ek ödeme”

Hekimler ile diş hekimlerinin sorunlarının ortak olduğunu belirten Necati Dilaver şu anki bütün sorunların kaynağının sabit ek ödeme olduğunu ifade etti. 10 yıl boyunca sabit ödemeden ve döner sermaye ödemesinden kesinti yapılarak emeklilikte verileceğinin söylendiğini ancak bunların herhangi bir fonda biriktirilmediğini daha sonra uygulamadan vazgeçildiğini söyleyen Dilaver, sonrasında bu konuda hiçbir uygulama yapılmadığını ifade etti.

“Aralık ayındaki tasarı özele geçişleri azaltacaktı”

Bu sorunun özlük haklarındaki problemlerden yalnızca birisi olduğunu dile getiren KADHED Başkanı Aralık ayındaki tasarının geçmesi halinde özele geçişlerin azalacağını, hekimlerin kamuya yöneleceğini bütün sorunları çözmese bile tasarının olumlu etkileri olacağını da ekledi.

Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz: