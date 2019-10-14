Kadın doğum polikliniğine en sık başvuru nedeni Ege’de tartışıldı: Anormal uterin kanama ve vaginit

MEDİMAGAZİN - Sempozyumda anormal uterin kanama ve vaginit konularının işlendiğini dile getiren Sempozyum Başkanı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Öğretim Üyesi Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Ali Akdemir, sempozyum konularının hastaların sık başvuru yaptığı konulardan seçildiğini dile getirdi.

Kadın doğum alanında toplantıların sık olduğunu kaydeden Akdemir Anormal Uterin Kanama ve Vaginit ile ilgili uzun süredir çalışma yapılmadığını belirterek “ Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de kadın doğum pratiğinin çok hakim olduğunu düşündüğümüz konular. Herkes bu konulara çok hakim. Fakat hasta başvurularını incelediğimizde poliklinik yükümüzün de hasta başvurusu açısından neredeyse yarısından fazlasını bu iki hastalık grubu oluşturmakta. Bu sadece kadın doğum pratiği ile ilgili değil. Birinci basamakta aile hekimlerine ya da ebelere iletmekte. Burada amacımız bilgi, görgünün yenilenmesi, çözümsüz gibi gözüken vakalarla ya da tedaviye dirençli vakalarla ilgili yeni bir güncelleme yapıp bilgi birikimimizi artırmak ve paylaşımları artırmak amacıyla bu iki konuyu seçtik. “ dedi.

“Anormal uterin kanama tespiti için anamnez alırken dikkat edilmeli”

Anormal uterin kanama başvuran bir hastada ilk dışlanması gereken durumun gebelik olduğunu hatırlatan Akdemir, kadın doğum uzmanlarının bu konuda hassasiyetlerinin çok yüksek olduğunu kaydetti. Akdemir, birinci basamak hekimlerinin de anormal uterin kanama vakalarında gebelik ile ilgili komplike bir durum olup olmadığına dikkat etmesini önerdi. Anamnez alırken dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Akdemir “Kadın her ne kadar gebe olmadığını düşünse de reprodüktif dönemdeki bir hastadan bahsediyorsak öncelikle bunun dışlanması lazım. Hastanın adet düzeninin neresinde bozukluk var? Bununla ilgili eşlenik semptomlar var mı? Hatta genç kızlığına kadar gidip kanama diyatezi gibi durumları ortaya çıkaracak detayı bir anamnez almak önemli. Bir sonraki aşamada ise düzgün bir jinekolojik muayene yaparak semptomların nereden kaynaklandığını ortaya çıkarmaya çalışmak lazım. Şüphelendiğimiz durumlarda ileri tetkik ve tedaviye de gidilebilir. Burada öncelikle ayırıcı tanıyı belirleyip tedavi seçenekleri üzerine düşünmemiz lazım. Hatta tanı koymak için cerrahi seçeneklerin de gündeme gelebileceğini hatırlamamız gerekir. ” dedi.

“Spekulum muayenesi ile ayırıcı tanılara gidilmeli”

Sempozyumda özellikle vajinanın normal florasının korunması ve devamının sağlanmasına dikkat çekildiğini ifade eden Akdemir birinci basamak hekimlerinin de bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünerek birinci basamak hekimleri ve ebelerin de toplantıya davet edildiğini belirtti. Akdemir vajinal akıntılı şikayetle başvuran hasta ile karşılaşan hekimlerin kesinlikle spekulum muayenesi ile ayırıcı tanılara gitmeye çalışması gerektiğini vurguladı.

Vaginitlerde en sık görülen etkenlerin mantar ve bakteriyel vaginitler olduğunu söyleyen Akdemir, cinsel yolla bulaşan hastalıkların da neden olabildiğine dikkat çekti.

Akdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

Tedavi sırasında özellikle eş tedavisi yapacak ajanlarla karşılaşılıyorsa, bakteriyel yada viral ajanlarla karşılaşıyorsa eşlerin de tedaviye dahil edilmesinin sağlanması lazım ki enfeksiyonun nükslerinin önüne geçilebilsin.”

“Aile hekimleri anemiye neden olacak kanama bozuklukları varsa sevke karar vermeli”

Aile hekimlerinin vaginit şüphesi ile sevke karar verme noktasına dikkat çeken Akdemir hastanın ciddi anlamda anemiye neden olacak kanama bozuklukları varsa sevkin zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Vajinal akıntılarda piyasada bulunan ilaçların multi ajana yönelik olduğunu belirteren Akdemir şunları kaydetti:

“Eğer bir kür tedavi verildi. Tedavide başarısızlık varsa uzman görüşü alınması açısından sevke karar verilebilir. Kış dönemlerinde çok sık antibiyoterapi kullanıyoruz. Bunların sonunda vajina florasının kullanılan antibiyotiğe bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini hatırlamak lazım. Belki bu durumda sık sık antibiyotik kullanmış hastalarımızın vajinal florasını desteklemek için davranışsal öneriler medikal ürünlerin kullanılması gerekebilir. Aile hekimleri bunlara dikkat edebilir. Vajinal flora bozulduktan sonra enfeksiyon ortaya çıkabilir. Sonra bu enfeksiyonu yenip tekrar vajinal florayı düzenlemeniz gerekecektir. Antibiyoterapi sırasında farklı nedenlerle üst solunum yolu enfeksiyonu olabilir. Antibiyoterapi yazdığınız bir hastanıza bununla ilgili öneriler de yazabilirsiniz ya da bunun yanına vajinal florayı düzenlemek için öğütler ya da ilaçlar takviye olarak hastaya önerilebilir” dedi.