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Kadın doğum uzmanı çiftin 'COVID'in over rezervine etkisi' çalışması literatüre girdi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı çift Doç. Dr. İlknur Çöl Madendağ ve Doç. Dr. Yusuf Madendağ COVID-19 hastalığının üreme dönemindeki kadınlarda yumurtalık hasarına neden olmadığını saptamaları ile literatüre geçtiler.
Kadın doğum uzmanı çiftin 'COVID'in over rezervine etkisi' çalışması literatüre girdi
24 Mart 2022 17:54 - MEDİMAGAZİN
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görevli Doç. Dr. İlknur Çöl Madendağ ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görevli Doç. Dr. Yusuf Madendağ ın COVID-19 disease does not cause ovarian injury in women of reproductive period isimli COVID-19 öncesi ve sonrası gözlemsel çalışması literatüre kabul edildi.

Akademisyen çiftin makalesi,  Kadın Hastalıkları ve Doğum alanının saygın dergilerinden biri olan ve SCI olarak indekslenen, Web of Science(WoS) veri tabanında Q1 çeyrek dilimine giren ‘Reproductive BioMedicine’ da yayımlandı.

Doç. Dr. İlknur Çöl Madendağ çalışmanın öneminden şu sözlerle bahsetti:

“Covid-19 hastalığı virüsün yayılımı ve şiddeti nedeniyle küresel salgın haline gelmiş ve özellikle solunum yollarında ciddi enfeksiyon tablolarına neden olduğu görülmüştür. Bununla birlikte  hastalığın diğer pekçok organ ve sistem üzerinde hasara yol açabildiği saptanmıştır. Doğurgan yaştaki kadınların üreme fonksiyonları üzerinde ciddi bir etki oluşturabilme yani kısırlığa yolaçabilme ihtimali hem toplumda hem de bilim camiasında merak edilen önemli bir konudur ve bu konuda çok çok sınırlı sayıda bilgi mevcuttur. Şimdiye kadar yapılan birkaç çalışmada Covid geçiren vakaların AMH değerleri geçirmeyenlerinkiyle karşılaştırılırken;  mevcut çalışmamızda Covid geçiren aynı kadınların hastalık öncesi ve sonrası AMH (antimüllerian hormon) düzeylerini saptayıp karşılaştırdık. AMH (antimüllerian hormon) kadın üreme sisteminde yumurtalık rezervini gösteren  önemli bir belirteçtir. Çalışmamız sonucunda neyseki AMH seviyelerinde anlamlı bir değişiklik saptamadık. Yani Covid-19 hastalığı kadınların yumurtalıklarında ciddi bir hasara yol açmamaktadır.

Bu çalışmamız üreme tıbbının saygın dergilerinden olan ve SCI olarak indekslenen, Web of Science(WoS) veri tabanında Q1 çeyrek dilimine giren ‘Reproductive BioMedicine’  dergisinde kabul edilmiş olup literaturde bilim adamı olarak bir Türk çiftin bu konuda önemli bir bulgu ile kabul edilmiş olmasının gururunu yaşamaktayız.”

Anahtar Kelimeler:

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