Kadın doğum uzmanı darp edildi... Hasta yakını gözaltına alındı

İddiaya göre, Siirt Devlet Hastanesinde, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Muhammed Sıraç Güneş, muayene sırası nedeniyle hastane personeli ve hasta yakını arasında çıkan tartışmaya müdahale ederken, hasta yakını S.G. tarafından darbedildi.

"Beyaz kod" veren ve tedavi altına alınan Güneş'e darp raporu verildi.

Güneş'in, hakkında şikayetçi olduğu S.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

