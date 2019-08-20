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Kadın doğum uzmanı doğum öncesi dansları ile fenomen oldu
Brezilyalı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, geliştirdiği yaratıcı doğum yöntemiyle sosyal medyanın yıldızı oldu. Doktor Fernando Cunha, anne adaylarını dans ettirerek rahatlatıyor.
Kadın doğum uzmanı doğum öncesi dansları ile fenomen oldu
20 Ağustos 2019 - Sputnik News
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Brezilyalı kadın doğum uzmanı Fernando Cunho, geliştirdiği doğum yöntemiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Doktor Cunho, anne adaylarını dans ettirerek daha rahat doğum yapmalarını sağlıyor.

Doktor Fernando Cunha, coşkulu dans hareketleriyle bebeklerin dünyaya gelmelerine yardımcı oluyor. Bu yöntem sadece kadınların duygusal rahatlamasını değil, doğum sancılarının azalması ve bebeğin doğum pozisyonunu almasını da sağlıyor.

Bu yöntem sadece doğum sırasında komplikasyon oluşma riski olmayan kadın için kullanılabiliyor. Şimdiye kadar 8 binden fazla doğum yaptıran dans sever doktor, babalar ile hemşireleri bile dans ettiriyor.

Anahtar Kelimeler:

kadin dogum uzmani fernando cunha

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13
1) ömer hayyam (op.dr.)
20.08.2019 13:13:45
anne ve/veya bebeğe bizde birşey olsa , o dansı zilli şekilde oynarsınız, burası türkiye brezilya değil, adamların dünyaya lanse olmuş samba kültürü var, ..siz ülkemizde böyle bir dans yaparsanız, doktorun orası burası oynuyordu, biz ağrıdan kıvranıp bayılırken, karşımızda oyun oynadı derler...başlangıç cümlesi sayın cumhurbaşkanım, sayın başkanım nidalı şikayet mektuplarına cevap vermek zorunda kalırsınız...size bir örnek vereyim, hemşirenin ACİL SECTIO var, cağrısını duyan hasta, telefonuyla kocasını arayıp, yetiş beni burdan çıkar, burada sex yapıyorlar , beni kurtar,beni sex'e alacaklar demesiyle , adamın başhekimliği basıp, karımı sex'e alacaklarmış, çıkarın karımı, namusum elden gidiyor, nasıl hastane burası...olaylar ..olaylar şeklinde yaşanmış bir ülkede böyle danslar sadece başınızı ağrıtmaz...
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