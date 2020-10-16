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Kadın doğum uzmanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Elazığ'da görev yapan Dr. Turan Yıldırım’ın Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti
Kadın doğum uzmanı koronavirüsten hayatını kaybetti
16 Ekim 2020 16:44 -
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Türk Tabipler Birliği (TTB) Koronavirüse yakalanan bir doktorun  daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

TTB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Turan Yıldırım'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.” ifadelerini kullandı.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 gün önce pozitif sağlık çalışanı sayısının 40 bini geçtiğini, hayatını kaybeden sayısının da 107 olduğunu açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

koronaviruse dr turan yildirim covid-19

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1) Mehmet y. (Uz.dr.)
16.10.2020 18:37:19
Allah rahmet eylesin
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