Kadın doğum uzmanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Türk Tabipler Birliği (TTB) Koronavirüse yakalanan bir doktorun daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

TTB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Turan Yıldırım'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 gün önce pozitif sağlık çalışanı sayısının 40 bini geçtiğini, hayatını kaybeden sayısının da 107 olduğunu açıklamıştı.