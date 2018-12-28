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Kadın doğum uzmanından 2018 gelişmeleri: Aşı çalışmaları ve diğerleri...
KAYSERİ'de Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, 2018 yılında sağlıkta yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirdi. Doç. Dr. Öner, hamile kadınlara Aedes cinsi sivrisineklerden bulaşan Zika virüsüne karşı aşı geliştirilmesi, kanser aşısı, kalp krizi erken bildirim sistemi ve inmede felç önleyici, beyin uyarıcı sistem gibi çalışmaların yıla damgasını vuran önemli gelişmeler olduğunu söyledi
Kadın doğum uzmanından 2018 gelişmeleri: Aşı çalışmaları ve diğerleri...
28 Aralık 2018 - DHA
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Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, 2018 yılında sağlık alanında dikkat çeken gelişmeleri anlattı. Yıl içinde sağlıkta önemli olayların yaşandığını kaydeden Doç. Dr. Öner, migren için aşı geliştirildiğini ve bu aşı ile baş ağrısı ataklarının azaldığını söyledi. Çikolata kisti tanısında yeni kan testi bulunduğunu da belirten Doç. Dr. Gökalp Öner, bu gelişmenin de 2018 yılına damgasını vurduğunu belirtti. Doç. Dr. Öner, "Her 10 kadının birinde görülen, ortalama 6,5 milyon kadında bulunan ve kısırlığın en sık nedeni olan çikolata kistlerini tanısı laparoskopi denilen kapalı cerrahi ile konulmaktayken 'dotendo' isimli kan testi ile artık cerrahi işlem olmaksızın da tanısı konulabilmektedir. Bu kan testi ile hastalığın takibi de başarılı bir şekilde yapılabilecek" dedi. Kanser aşısı konusunda da 2018'in son aylarında yapılan deneylerde başarılı sonuçların alındığını kaydeden Doç. Dr. Gökalp Öner, "Kanser aşısı bağışıklık sistemini uyararak hiçbir yan etkisi olmaksızın tümör hücrelerini azalttığı gösterilmiştir" diye konuştu.

SAĞLIKTA YIL İÇİNDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Kalp krizi erken bildirim sisteminin de yine sağlık alanında yıl içinde önemli gelişme olduğunu belirten Doç. Dr. Öner, yaşanan diğer gelişmelerle ilgili de şunlar söyledi:

"Akıllı saatlerde EKG sisteminin yüklemesi ile kalp krizinin erken teşhisi mümkün hale geldi. Bunun yanında inmede felç önleyici, beyin uyarıcı sistem ile de inme sonrası beyin hücrelerinin ölümüne engel olan beyin uyarıcı sistem, inme sonrası felçleri engellemektedir. İnme sonrası beyne yerleştirilen sensörler elektronik uyarılarla paralize olan hücreleri uyarıyor. Parkinson hastalığında yeni ilaç sitemiyle de 'ketamin' son yıllarda parkinson tedavisinde 'levodopa'ya ek olarak kullanılmaya başlandı ve yan etkiler daha az olduğu gösterildi. Şeker takip ve tedavi cihazı da özellikle genç yaşta şeker hastalığı olanlarda başarılı olarak kullanılmaya başlandı. Hatta lens şeklinde göze takılarak kan şekeri yükseldiğinde erken bildirim yaparak şeker komasının önüne geçilen sistem kuruldu. Zika virüs aşısı da yine 2018 yılındaki önemli gelişmeleri arasında yer aldı. Özellikle Amerika'da hamile kadınlara sivrisinek aracılığı ile bulaşan Zika virüsü için aşı geliştirildi. Zika virüsü anne karnında bebeğin kafatasını etkilemekte ve beyin gelişimi de haliyle olumsuz etkileniyor. İnsansız göz cerrahi de dikkat çeken bir gelişme olarak hafızalarda yer edindi. İlk kez insan kontrolü olmadan robotla göz cerrahisi gerçekleştirildi."

Anahtar Kelimeler:

kadin dogum gokalp oner zika virusu

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