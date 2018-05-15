Kadın doğum uzmanlarının performansına hayran kalacaksınız!

Son yılların davalarla uğraşan branşı kadın doğum hekimleri, sesleriyle sanatçılara taş çıkarttı. Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneğinin hazırladığı klipte bir çok kadın doğum uzmanı söyledi. İşte hayran bırakan 'Bir Başkadır benim memleketim'