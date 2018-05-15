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Kadın doğum uzmanlarının performansına hayran kalacaksınız!
Kadın Doğum uzmanları söyledi: Bir Başkadır benim memleketim!
Kadın doğum uzmanlarının performansına hayran kalacaksınız!
15 Mayıs 2018 -
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Son yılların davalarla uğraşan branşı kadın doğum hekimleri, sesleriyle sanatçılara taş çıkarttı. Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneğinin hazırladığı klipte bir çok kadın doğum uzmanı söyledi. İşte hayran bırakan  'Bir Başkadır benim memleketim'

 

 

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People
0
1) yg (dr)
16.05.2018 11:34:28
10 numara olmuş. Elinize yüreğinize sağlık.
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