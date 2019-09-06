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Kadın hekimler eğitim hayatını renklendirmeye devam ediyor
BURDUR'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'na (KAHEV) üye gönüllü kadın doktorlar, 'KAHEV'le Rengarenk Geleceğe Projesi' kapsamında kent merkezindeki USO İlkokulu'nu boyadı
Kadın hekimler eğitim hayatını renklendirmeye devam ediyor
06 Eylül 2019 - DHA
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BURDUR - Geçen yıl sosyal medya üzerinde bir araya gelen kadın doktorlar, KAHEV'i kurarak eğitim gönüllüsü olarak çalışmaya başladı. Bir süre önce hayata geçirdikleri 'KAHEV'le Rengarenk Geleceğe Projesi' kapsamında Burdur'daki gönüllü kadın hekimler de mesai saatleri dışında Merkez USO İlkokulu'nu boyayarak yeni eğitim yılına hazırlıyor. Kadın doktorlara Burdur Aile Hekimleri Derneği Başkanı Osman Gencer ve okul öğretmenleri de destek veriyor.

Kadın hekimler toplumsal sorumluluk bilinci ile bir araya geldi: 400 bursiyer, kütüphane, resim atölyesi… 

Gönüllü doktorlardan Burdur Devlet Hastanesi'nde görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fatmagül Altun, 'Şifa veren ellerden kalem tutan ellere' sloganıyla yola çıktıklarını söyledi. Ellerinden geldiği kadar eğitime destek vermeye çalıştıklarını kaydeden Dr. Altun, "KAHEV olarak pek çok okula kütüphane yaptık. Yine pek çok öğrenciye burs veriyoruz. Elimizden geldiğince eğitime destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

KAHEV'LE RENGARENK GELECEĞE PROJESİ

Dr. Nefise Akdemir ise iş saatleri dışında 'KAHEV'le Rengarenk Geleceğe Projesi' kapsamında birçok okulun boyanmasına katkı koyduklarını söyledi. Kadın hekimler olarak bir araya gelip okulları güzelleştirmeye çalıştıklarına değinen Dr. Akdemir, "Amacımız öğrencilere daha güzel bir eğitim ortamı sunabilmek. Bu bağlamda elimizden geleni yapıyoruz. Burdur'da ilk kez yaptık. Umarım kadın hekimler olarak tekrar bir araya gelip yeni projelerde yer alırız" diye konuştu.

Kadın hekimler, Batman'da köy okullarını boyadı 

Burdur'daki etkinliğin projenin beşinci etabı olduğunu belirten Dr. Akdemir, "Proje Balıkesir'de başladı. Daha sonra Antalya'da iki ve Batman'da bir okul boyandı" dedi.

'STK'LAR BU PROJELERİ SAHİPLENMELİ'

Burdur Aile Hekimleri Derneği Başkanı Osman Gencer, kadın hekimlerin böyle bir etkinlikte yer almasının gurur verici olduğunu belirterek, konudan haberdar olunca Aile Hekimleri Derneği olarak destek olmak istediklerini söyledi. Bu tür etkinlikleri STK'ların sahiplenmesi gerektiğine değinen Dr. Gencer, "İhtiyacı olan yerlere hizmetin ulaşması için önemli bir adım. Arkadaşlarımızı destekliyoruz. Her zaman da desteğe hazırız" diye konuştu.

Okul Müdürü Nuri Düden ise, "Boya ihtiyacımız vardı ve nasıl yaptıracağımızı kara kara düşünüyorduk. KAHEV'le irtibata geçtik ve okulumuzu boyayabileceklerini söylediler. Desteklerinden dolayı hekim arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:

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