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Kadın hekimler gönüllü olarak okulları boyuyor: 'Bu iş gönüllerimize iyi geliyor'
Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) bu yaz kadın hekim üyeleri ile Türkiye’nin dört bir yanında okulları boyuyor. “KAHEV ile Rengarenk Geleceğe” projesinin ilk etabı olan Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Şarköy İlk ve Ortaokulu’nun boyanması tamamlandı.
Kadın hekimler gönüllü olarak okulları boyuyor: 'Bu iş gönüllerimize iyi geliyor'
25 Temmuz 2019 -
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Bugüne kadar yüzlerce öğrenciye burs veren, onlarca okula kütüphane ve robotik laboratuarlar yaptıran KAHEV, bu sefer farklı bir projeye imza atıyor. “KAHEV ile Rengarenk Geleceğe”  projesi ile Türkiye’nin dört bir yanında boya ve tadilata ihtiyacı olan okullar tek tek belirlenerek yaz aylarında gönüllü doktorların da katılımıyla boyanıyor. Öğrencilerin de ilgisini çekecek, okula gitmeyi sevdirecek canlı renklere boyanacak olan okullara yapılacak özel çizimler için de 2 ayrı ressam destek veriyor. 

Proje kapsamında belirlenen ilk okul,  Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki Şarköy İlk ve Ortaokulu oldu.  6 Temmuz’da Şarköy’de başlayan ilk etap boyama, yaklaşık 20 gün sürerek tamamlandı. Tüm masrafları KAHEV tarafından karşılanan bu projede gönüllü kadın hekimler ve aileleri boyama işinde bizzat yer aldılar. 

Proje Sorumlusu Dr. Burcu Habiboğlu projeyi şöyle anlattı: "KAHEV'le Rengarenk Geleceğe adlı projemizi ilk olarak Burhaniye İlçesi Şarköy İlkokulunda hayata geçirmekten sevinçliyiz. Bu projeyi gerçekleştirmek için eli fırça tutan 30 doktor arkadaşımız var, beşer altışar kişilik ekipler halinde, birer ikişer günlüğüne gelip okulun boyanma işini devam ettirdik. Hepimiz doktoruz, hep aynı mekanlarda, muayenehanelerde yoruluyoruz, tabi iki türlü yoruluyoruz, biri fiziki yorgunluk. Fiziki yorgunluk uyuyunca, dinlenince geçiyor. Haliyle gönül yorgunluğu da oluyor. Bu yorgunluk uyuyunca, dinlenince geçmiyor. Kısa süreliğine de olsa uğraşlarımızı ve mekanlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. İşte, bu yaptığımız iş bizi fiziki olarak yoruyor, fakat dinlenince yorgunluk kalmıyor, bu iş aynı zamanda bize, gönüllerimize iyi geliyor, aynı zamanda dostluklar, arkadaşlıklar biriktiriyoruz"

Proje, Antalya ve Batman’da boyanacak yeni okullarla devam edecek.
 

Anahtar Kelimeler:

kahev doktor hekim

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