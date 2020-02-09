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Kadın hekimler yine iş başında: Bir okulu daha boyadılar!
Batman, Diyarbakır ve Siirt’te görev yapan kadın hekimler Diyarbakır’ın Hazro İlçesi Kavaklıboğaz Köyü’nün 105 öğrencili ilkokulunu boyadı
Kadın hekimler yine iş başında: Bir okulu daha boyadılar!
09 Şubat 2020 -
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Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), “KAHEV’le Rengarenk Geleceğe” Projesi kapsamında bugüne kadar yenilediği altı okula bir yenisini daha ekledi. Diyarbakır’ın Hazro İlçesi Kavaklıboğaz Köyü’nün 105 öğrencili ilkokulunu, Batman, Diyarbakır ve Siirt’te görev yapan kadın hekimler baştan aşağı boyadı.

Proje kapsamında, Kavaklıboğaz İlkokulu’nun tüm sıva işleri ile dış ve iç cephe boyalarının masrafları KAHEV’e gerçekleştirilen bağışlardan karşılandı. KAHEV, okula ayrıca bin TL’lik kırtasiye desteğinde bulundu. Kavaklıboğaz İlkokulu’na, Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bağışlanan Atatürk Büstü ise yine KAHEV ekibi tarafından boyanarak kaidesine yerleştirildi.

Projenin tamamlanmasının ardından bir açıklama yapan KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Orhan Başer “Değerli öğretmenimiz Gülşen Üçüncü Cüre, sosyal medya üzerinden bize ulaşarak okulu için destek rica ettiğinde hemen planlamamızı yaptık. Zaten kendisi, büyük bir fedakarlıkla, okulun ihtiyacı olan çoğu düzenlemenin yapılmasını sağlamıştı. Biz de, KAHEV’le Rengarenk Geleceğe projemiz kapsamında topladığımız bağışlarla, okulun boya işlerini, kar yağışının izin verdiği ölçüde, peyderpey gerçekleştirdik. Bugün de, hep birlikte burada, sınıfları boyayarak projemizi tamamladık. Okulumuzun yeni yüzüne yaraşır yeni tabelasını da yerine astık. Bizim için de farklı ve harika bir gün oldu. Okulumuzun müdürü, öğretmenleri, köyümüzün muhtarı, tüm çocuklarımız, herkes çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Bugün burada olan ve projemizi bağışlarıyla destekleyen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemiz için, çocuklarımız için yapacak daha çok işimiz var. KAHEV yoluna var gücüyle devam edecek.” şeklinde konuştu.                    

Anahtar Kelimeler:

kahev

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