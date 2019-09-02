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Kadına şiddeti doktorlar ortaya çıkardı, kadının eşi gözaltına alındı
MARDİN'in Midyat ilçesinde ağır yaralı olarak getirildiği hastanede 'Merdivenden düştü' denilen 10 çocuk annesi Saime A.'nın (40), güvenlik korucusu olan eşi Medeni A. (42) tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Doktorların, Saime A.'nın vücudundaki morluklardan şüphelenip güvenlik güçlerine bildirilmesiyle ortaya çıkan olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni A. sorgusunun ardından serbest bırakıldı, Saime A. ise yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.
Kadına şiddeti doktorlar ortaya çıkardı, kadının eşi gözaltına alındı
02 Eylül 2019 -
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MARDİN-Midyat ilçesine bağlı kırsal Toptepe Mahallesi'nde oturan 10 çocuk annesi Saime A., 4 Ağustos'ta ağır yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada doktorlara 'Merdivenden düştü' denilen Saime A.'nın vücudundaki morluklardan şüphelenen doktorlar, polise haber verdi. Polislerin çalışması sonucu kadının güvenlik korucusu olan eşi Medeni A. tarafından dövüldüğü belirlendi. Saime A.'nın ailesinin ihbarıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'ABLAM İKİNCİ EMİNE BULUT OLMASIN'

Vücudunda çok sayıda morluk ve kafatasında çatlak oluşan Saime A. yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Beyin travmasını atlatamayan kadının İzmir'den gelen kardeşi Abdurrahman Bakır, ablasını komalık eden Medeni A.'nın serbest bırakılmasına tepki gösterip, "Tutuklanması için ablamın ölmesi mi gerekiyor?" dedi. Bakır, Medeni A.'nın çocuklarına da şiddet uygulayarak tehdit ettiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Ablam, şiddet görünce köydeki akrabaların yanına gidip, eşini şikayet ediyor ama kimse onu dinlemeyince evine geri dönüyor. Köyde ablamın delirdiği yalanını yayıyor. Eşi, önce ablamı çocuklarının gözünün önünde sonra da onları dışarı çıkarak darp ediyor. Çok kötü şekilde başını ayaklarının altına alıp yere çarpıyor, tekmeliyor, şiddet uyguluyor. Sonra 'Merdivenden düşüyor' diye hastaneye kaldırıyor. Hastanedeki görevliler şüphelenince dayak yediği anlaşılıyor ve jandarmaya haber veriyorlar. Jandarma kardeşimin kocasını gözaltına alıyor ama sonra serbest bırakıyor. Ablamın ikinci Emine Bulut olmaması için eşinin tutuklanmasını istiyorum."

Anahtar Kelimeler:

mardin kadina siddet

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