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'Kadını kadın muayene eder' dedi ve sağlık görevlisini darbetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, rahatsızlanan eşini hastaneye getiren S.B. (25), yardım etmek için iğne yapılan bölüme giren tıp teknisyeni Mehmet Gürkan Ören'i, "Erkeği erkek, kadını kadın muayene eder" diyerek, darbetti
'Kadını kadın muayene eder' dedi ve sağlık görevlisini darbetti
16 Aralık 2020 10:30 - DHA
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Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki özel bir hastanede yaşandı. Rahatsızlanan eşini hastaneye getiren S.B., müşahede odasına alınan eşine iğne yapan hemşireye yardım etmek için kapalı olan perdeyi açan tıp teknisyeni Mehmet Gürkan Ören'e tepki gösterdi.

İddiaya göre, sağlık görevlisinin üzerine yürüyerek, küfür ve hakaret eden S.B., şu ifadeleri kullandı:

"Sen niye içeriye giriyorsun, erkeği erkek, kadını da kadın muayene eder."

S.B., ardından Ören'i darbetti. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle uzaklaştırılan S.B., daha sonra çağrılan polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

 

Anahtar Kelimeler:

mehmet gurkan oren aydin darp siddet hastane acil servis

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People
1
1) sağlıkta (şiddet)
16.12.2020 12:23:05
Türk Ceza Kanunu kapsamında yeni ve kapsamlı bir sağlıkta şiddet yasasının ivedilikle çıkarılması lazım
Bu tiplerin lafla uslanacağı, adam olacağı yok.
People
2
2) abdullah (Dt)
16.12.2020 11:06:52
İğne yapmanın neyine yardım edecekmiş ben erkek olarak bana iğne yapılırken birisi girse yine rahatsız olurum.Art niyetle girmiş bile olabilir
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