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Kadınlarda yüksek yağ oranının kalp rahatsızlığına bağlı ölüm riski araştırıldı!
Kadınlarda yüksek kas kütlesine eşlik eden yüksek yağ oranının kalp rahatsızlığına bağlı ölümleri önleyebileceği belirtildi
Kadınlarda yüksek yağ oranının kalp rahatsızlığına bağlı ölüm riski araştırıldı!
17 Mart 2021 13:44 - AA
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NewsMedical LifeSciences'ın haberine göre, California Üniversitesinden (UCLA) bilim insanları, 1999-2014 yıllarında ulusal sağlık anketi verilerini analiz ederek kalp ve damar hastalıkları üzerine bir araştırma yürüttü.

Çalışmada, yüksek kas kütlesi ve yüksek yağ oranına sahip kadınlarda kalp hastalığına bağlı ölümlerin, düşük kas kütlesi ve düşük yağ oranına sahip kadınlardan yüzde 42 düşük olduğu gözlendi.

Uzmanlar, yüksek kas kütlesi ve düşük yağ oranına sahip kadınlarda ise kalp rahatsızlığından ölüm riskinin azaldığına dair önemli bir avantaj tespit etmedi.

Araştırma öte yandan erkeklerde yüksek kas kütlesi ve yüksek yağ oranının, kalp rahatsızlığına bağlı ölüm riskini yüzde 26, yüksek kas kütlesi ve düşük yağ oranının, yüzde 60 düşürdüğü görüldü.

Anahtar Kelimeler:

yuksek yag orani kalp hastaligi olum riski

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