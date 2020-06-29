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KAEÜ Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi Tamamlanıyor
Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin bölgenin fizik tedavi ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olacağını bildirdi.
KAEÜ Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi Tamamlanıyor
29 Haziran 2020 14:55 - AA
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ve beraberindeki heyet, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ni inceledi.

Poliklinikler, bekleme alanları, doktor, hasta ve personel odalarını kontrol eden Bulut, hastanenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Bulut, "KAEÜ tarafından inşa edilen ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da iç tefrişi gerçekleştirilen hastanenin tam kapasite ile çalışmasını istiyoruz. Yapılan donanımsal çalışmaları ve son hazırlıkları yerinde inceledik. Bu kapsamda son teknolojiye sahip robotik cihazlarla donatılan hastanemiz, fizik tedavi alanında önemli bir sağlık merkez haline gelecektir. Hastanemiz, bölgenin fizik tedavi ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olacaktır. Kırşehir'in yanı sıra çevre illerden de gelecek hastaları tedavi edecek hastanemiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
 

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