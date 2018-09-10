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Kafa içi kanaması olan bebek kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuştu
Kırıkkale’de 950 gram ağırlığında dünyaya gelen ve kafa içi kanaması olduğu tespit edilen Mehmet Aras bebek, beynine uygulanan “kök hücre” tedavisiyle sağlığına kavuştu. Anne Sevim Tetik, “Doğumdan sonra onu bu şekilde görmek gerçekten bir mucize. Psikolojik olarak çok etkilendik ama şu an çok mutluyuz, yakında taburcu edilecek” dedi
Kafa içi kanaması olan bebek kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuştu
10 Eylül 2018 - Yeni Şafak
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Tedavinin Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen SBÜ Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Tayman, “Biz daha çok kemik ilik kaynaklı kök hücre kullanıyoruz. Bu hastamıza da kemik iliği kaynaklı kök hücre verdik. Bunu kafa içi kanayan yere uyguladık aynı zamanda damar içine de verdik. Hastamızda bunun olumlu sonuçlarını gördük. Türkiye’de ilk vaka diyebilirim” dedi.

Kırıkkale’de, annesinin hamileliğinin 27’nci haftasında 950 gram ağırlığında dünyaya gelen ve kafa içi kanaması olduğu tespit edilen Mehmet Aras, beynine uygulanan “kök hücre” tedavisiyle hayata döndü.

Sağlık Bakanlığının özel izniyle Türkiye’de ilk kez Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mehmet Aras bebeğe uygulanan kök hücre tedavisi başarıyla sonuçlandı.

Anne Sevim Tetik, bebeklerinin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Tetik, bebeğin beynine iğne ile kök hücre enjekte edildiğini dile getirerek, “Bu tedavisi devam ederken kalbinde de bir rahatsızlık çıktı. Kalbinden de küçük bir ameliyat geçirdi. 114 gündür hastaneye gelip gidiyoruz. Doğumdan sonra onu bu şekilde görmek gerçekten bir mucize. Psikolojik olarak çok etkilendik ama şu an çok mutluyuz, yakında taburcu edilecek” dedi.

NORMAL BİR ÇOCUĞUN BEYNİ GİBİ
SBÜ Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Tayman, bebeğin hastanelerine sevk edildiğinde ilk olarak akciğer ve diğer organlarına destek tedavisine başladıklarını bildirdi.

Bebeğin geçirdiği en önemli komplikasyonun kafa içi kanaması olduğuna işaret eden Tayman, şunları kaydetti: “Bu problem çocuğun hayatının tüm evresini etkileyeceği için değişik ülkelerde yeni denenen ve araştırma aşamasında olan kök hücre tedavisini ailemizin ve bakanlığımızın izniyle yaptık. Günden güne bebeğimizin kafa içi kanamasının azaldığını, düzeldiğini gördük.” Kök hücrelerin değişik dokulardan elde edilebildiğine dikkati çeken Tayman, şöyle konuştu: “Kafa içi kanaması tamamen düzeldi, beyin dokusu tamamen iyileşti. Şu anda normal bir çocuğun beyni gibi. Prematüreye bağlı neler gelişir bu da gelişimsel pediatrinin takibinde olacak.”

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Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

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Bu konuya yorum yazılmamıştır.
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