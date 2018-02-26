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Kafatası kemiği 7 ay karın boşluğunda saklandı
Adana'da erkek arkadaşının araçla kasıtlı olarak çarpması sonucu başından aldığı darbeyle ağır yaralandığı iddia edilen üniversite öğrencisi Ece Çelik'in, beynindeki şişme nedeniyle çıkartılıp 7 ay boyunca karın boşluğunda muhafaza edilen kafatası kemiği yerine nakledildi
Kafatası kemiği 7 ay karın boşluğunda saklandı
26 Şubat 2018 -
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Adana'da erkek arkadaşının araçla kasıtlı olarak çarpması sonucu başından aldığı darbeyle ağır yaralandığı iddia edilen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ece Çelik'in, beynindeki şişme nedeniyle çıkartılıp 7 ay karın boşluğunda muhafaza edilen kafatası kemiği ameliyatla yerine yerleştirildi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla Ece Çelik'in kazanın ardından beyindeki şişme nedeniyle çıkarılan kafatası kemiği, 7 ay süreyle saklandığı karın boşluğundan çıkartılıp yerine nakledildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kerem Mazhar Özsoy, yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine geldiğinde bilincinin kapalı olduğunu, beyin kanaması geçirmesi nedeniyle önce kanamayı durdurduklarını ifade etti.

Özsoy, daha sonra beyindeki şişme nedeniyle kafatası kemiğini çıkartmak zorunda kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Karın bölgesinde yağ dokusunun içinde kemiği sakladık. Beyindeki şişlik geçinceye kadar kafatası kemiğini orada muhafaza ettik. Daha sonra hasta kendine gelince kafatası kemiği yerine nakledildi. Bu tedaviden sonraki dönemde hem kendisinin çabasıyla hem fizik tedavi ve beyin cerrahi bölümlerinin desteğiyle ciddi bir şekilde sağlığına kavuştu. Şu anda yürüyüp, çevresindekilerle konuşabiliyor. Bunlar bizim için önemli gelişmeler. Buradaki en büyük başarı kendisine ait. Azmiyle bunu başardı. Bizim beklediğimizden daha kısa bir sürede iyileşti."

Adana'da 31 Temmuz 2017'de merkez Çukurova ilçesinde, erkek arkadaşının araçla kasıtlı olarak çarptığı öne sürülen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ece Çelik ağır yaralanmış, olay sonrası gözaltına alınan zanlı İbrahim Deveci ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Zanlı, Başsavcılığın itirazı sonrasında yeniden tutuklanmıştı.

Ece Çelik'in Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi olduğu ve katıldığı bir yemek programında 25 bin liralık büyük ödülü kazandığı öğrenilmişti.

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