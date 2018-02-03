Kafatasından ameliyat edilen çocuk sağlığına kavuştu

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Gezer, Büşra'nın 2 hafta önce halk arasında üçgen kafa olarak bilinen (trigonosefali ve anterior plagiosefali) şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Başarılı bir ameliyatla Büşra'nın kafatasındaki şekil bozukluğunun düzeltildiğini, beyinin gelişebileceği bir alan oluşturulduğunu ve şuan sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Gezer, şöyle konuştu:

"Büşra'nın ciddi anlamda bir şekil bozukluğunun yanı sıra kafatasının ön kısmı dar olduğu için beyinin rahat gelişememe durumu vardı. Hastamızı değerlendirdik ve ameliyat risklerini ailesine söyledik. Bir hafta düşündüler ve gelip kararlarını bize bildirdiler. Ailenin onayıyla ameliyat gerçekleştirildi ve bir gün yoğun bakımda tutuldu. Ardından servise aldık. Çocuk gözetimimizde ve bugün sekizinci günü oldu. Kafatasındaki şekil bozukluğu giderilmiş durumda ve beyinin gelişebileceği bir alan oluşturulduğu için beyin de rahatladı. Çocuğun şu an ki genel durumu gayet iyi ve sağlığı yerinde."

Gezer, hastane olarak bu ameliyatın yanı sıra bel ve boyun fıtığı, beyin ve omurilik tümörleri, hipofiz tümörü, hidrosefali ameliyatlarını da yapabildiklerini söyledi.

Büşra'nın inşaat işçisi babası Fecri Eser de kızının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını ve ameliyatı başarı şekilde gerçekleştiren doktorlar ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Eser, "Kızım için Ankara, Batman, Van ve benzeri bir çok ildeki hastanelere gittim. Ancak çözüm bulamadık. Son olarak buraya geldik. Sağ olsun Burak bey çok ilgilendi." dedi.