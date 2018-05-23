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Kahramankazan'a 150 yataklı 61 polikliniği bulunan hastane geliyor
Ankara’nın Kahramankazan ilçesine yeni bir hastane yapmak için ihaleye çıkacak. 150 yataklı devlet hastanesinin yapımı için 24 Mayıs Perşembe günü ihale yapılacak
Kahramankazan'a 150 yataklı 61 polikliniği bulunan hastane geliyor
23 Mayıs 2018 -
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Sağlık Bakanlığı, Ankara’nın Kahramankazan ilçesine yeni bir hastane yapmak için ihaleye çıkacak. 150 yataklı devlet hastanesinin yapımı için 24 Mayıs Perşembe günü ihale yapılacak.

150 yataklı yeni devlet hastanesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’nın Kahramankazan ilçesine tam teşekküllü 150 yataklı yeni devlet hastanesi kazandıracak. Devlet hastanesi yapım işi için 24 Mayıs tarihinde ihaleye çıkılacak. Hastanenin projesi hazır. Projeye göre, 150 yataklı planlanan hastanede odalar tek ve çift kişilik olacak. Modern mimari yapısıyla dikkat çekecek hastanede son teknoloji tıbbi cihazlar kullanılacak. Otoparkı, açık kapalı alanlarıyla 52 bin 626 metrekare arsa alanı üzerinde projenin uygulanması planlanıyor.

 

 

'Toplam poliklinik sayısı 61'i bulacak'

Hastanede poliklinikten, fizik tedavi hizmetlerine kadar geniş sağlık hizmeti sunulacak. Hastanede toplam poliklinik sayısı 61’i bulacak. Bunların arasında birer poliklinik diyalize ve kemoterapiye ayrılacak. Fizik tedavi hizmetleri için 3 poliklinik olacak. Acil poliklinik sayısı 4, diş polikliniği ise 5 olarak planlandı. Endoskopi, bronkoskopi için de birer klinik olacak. Hastane 15 yataklı yoğun bakım ünitesi, 7 ameliyathanesi ile hizmet verecek.

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