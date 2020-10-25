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Kahramanmaraş'ta iğnenin yan etkilerini söyleyen doktor darbedildi
Kahramanmaraş'ta bir genç kız, tedavi için geldiği hastanede doktorla tartıştıktan sonra masasını dağıttı.
Kahramanmaraş'ta iğnenin yan etkilerini söyleyen doktor darbedildi
25 Ekim 2020 19:30 -
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KAHRAMANMARAŞ-Olay, cuma günü akşam saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nın acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre S.K, rahatsızlanarak gittiği hastanede doktor Merve Albayrak'a iğne yaptırmak istediğini söyledi.

Albayrak, iğneyi yapabileceklerini ancak ciddi yan etkileri olduğunu belirterek genç kızı uzman doktora yönlendirdi.

Bu sırada anne M.K. (42), yan etkilerinden dolayı kızının iğneyi yaptırmaktan vazgeçebileceğini söyleyerek, tepki gösterdi.

S.K. de doktor Merve Albayrak'a saldırıp, darbetti. Genç kız daha sonra doktorun odasını dağıtıp, yere yattı, sinir krizi geçirdi.

Acil serviste görev yapan diğer doktor, sesleri duyup Albayrak'ın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.K. ve M.K'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Doktor Merve Albayrak ise aldığı darp raporu ile karakola giderek şikayetçi oldu.

Anahtar Kelimeler:

kahramanmaras necip fazil sehir hastanesi saglikta siddet

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