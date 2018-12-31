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Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışında hastaya ulaşım: Sağlık ekipleri 2 kilometre yürüdü
Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan iki hastaya güçlükle ulaşarak hastanelere kaldırdı.
31 Aralık 2018 - AA
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KAHRAMANMARAŞ- Alınan bilgiye göre, Afşin ilçesinin Çukurpınar Mahallesi'nde yaşayan yatalak durumdaki Ali Özer'in rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans ilerleyemeyince yaklaşık 2 kilometre yürüyerek Özer'in evine ulaştı.

Özer, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa taşınarak Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göksun ilçesi Ericek Mahallesi'nde de rahatsızlanan Hamza Kızıltepe'nin (82) yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri mahallenin yolunun kardan dolayı kapalı olması dolayısıyla Kızıltepe'nin evine paletli ambulansla ulaştı.

Beyin kanaması şüphesi bulunan Kızıltepe, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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