Kahvaltıdan dönen doktorlar 11 kişiyi kurtardı

Bolu'da iki otomobil ile minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tesadüfen olay yerinden geçen 3 doktor, yaralılara ilk müdahaleyi yapıp hayatta kalmalarını sağladı. Kaza, pazar günü Bolu-Abant Tabiat Parkı yolunda yaşandı. Hafta sonu tatili için Tabiat Parkı'na giden Atilla Bahçivan idaresindeki otomobil, karşıdan gelen Selahattin Işık yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Abant yönüne giden Eralp Bahçivan yönetimindeki otomobil de kazaya karıştı. Kazada 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı. Bu sırada tesadüfen otomobilleriyle yoldan geçen İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde görevli acil uzmanı Dr. Özgür Aslan, Dr. Halil İbrahim Tunç ile Beyim Cerrahi Uzmanı Dr. Ömer Polat yaralıların yardımına yetişti.

'KAZAYI GÖRÜP DURDUK'

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan 3 doktor, hayatta kalmalarını sağladı. Olay yerine gelen ambulanslarla AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 8 yaşındaki Ece ile 11 yaşındaki Erim Bahçivan, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan doktorlar, Abant'ta kahvaltı yaptıklarını dönüş yolunda ise kazayı görüp durduklarını belirterek, şunları söyledi: "Abant'ta kahvaltı yapmıştık. Kahvaltıdan dönerken kaza bir anda önümüzde oldu. Yaralılar etrafa savrulmuştu. Hemen yaralılara müdahalede bulunduk" dedi.