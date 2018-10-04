SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kalça ameliyatı sırasında bir hasta daha hayatını kaybetti... Uzmanları 'en tehlikeli' olarak atfetti
İngiltere'de bir kadının daha Brezilya tipi kalça kaldırma operasyonun ardından öldüğü ortaya çıktı. İngiliz Estetik Cerrahlar Birliği bu operasyonu, "en tehlikeli kozmetik müdahale" olarak tanımlayarak halkı uyardı.
Kalça ameliyatı sırasında bir hasta daha hayatını kaybetti... Uzmanları 'en tehlikeli' olarak atfetti
04 Ekim 2018 - BBC
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiliz doktorlara göre, dünya genelinde bu operasyonlardan 3000'de biri ölümle sonuçlanıyor. Vücüdun başka bölgelerinden alınan ve kalçaya enjekte edilen yağların kalp ve beyne giden damaları tıkayabildiği belirtiliyor.

20'li yaşlarının sonunda olduğu belirtilen kadının adı ve ameliyatı nerede yaptırdığı henüz açıklanmadı. Ölümle ilgili soruşturma başlatılacağı açıklandı.

Ağustos'ta İzmir'de kalça kaldırma operasyonu yaptıran Leah Cambridge adlı 29 yaşındaki bir kadın, ameliyat sırasında 3 kez kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

'3 ay boyunca kalçamdan yağ sızdı'

Şubat'ta Brezilya kalçası operasyonu için Türkiye'ye gittiğini söyleyen 23 yaşındaki Gallerli bir kadın BBC'de yayımlanan Victoria Derbyshire adlı programda, ameliyattan 3 ay sonra kalçasında enfeksiyon oluştuğunu, uzun süre yürümemediğini anlattı.

Adını vermek istemeyen kadın, "Kalçamda delikler belirdi. Buradan yağlar sızıyordu. Yağlar çıktıktan sonra yeniden yürümeye başlayabildim. 3 ay boyunca devam etti. Kötü bir koku çıkarıyor, elbiselerim yağ içinde kalıyordu. Her gün sargı değiştiriyordum. Keşke hiç yaptırmasaydım. Böyle görünebilmek için bir sürü para ödedim" dedi.

Yine adının açıklanmaması kaydıyla BBC'ye konuşan ve 2 yıl önce Türkiye'de operasyon yaptırdığını ve hala ağrıları olduğunu belirten başka bir kadın da şunları söyledi:

"Ameliyat buradakinden çok daha ucuz olduğu için Türkiye'ye gittim. Doktorla anesteziden 10 dakika önce tanıştım. Birkaç gün sonra ateşim çıktı. Doktorlar ve hemşiler emaillerime ve telefon mesajlarıma cevap vermediler. İngiltere'de hastanene yattım. Bir ay işe gidemedim."

İzmir Sağlık Müdürlüğü ameliyat esnasında ölen hasta ile ilgili araştırma başlattı 

Ameliyat yaptıranlara sosyal medyada olumsuz yorum yasağı
Ülke dışındaki kozmetik operasyonlarla ilgili davalara bakan Cheryl Palmer-Hughes adlı bir avukat, müvekillerinin yarısının bu tür mühaleleleri Türkiye, Macaristan, Belçika ve İspanya'da yaptırdığını söyledi.

Palmer Hughes'a göre, ameliyat yaptıranlara imzalatılan belgede, internette ya da sosyal medyada operasyonla ilgili olumsuz yorum yapılamayacağı maddesi yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:

kalca ameliyati victoria derbyshire

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
gebe okulu doğuma hazırlık anne çocukbinali yıldırım fikret hacıosman sağlıkta şiddetsaglikta siddet istahed dr. fikret hacıosmankalça ameliyatı victoria derbyshiresağlıkta yolsuzluk fatih altaylı sgkypg/pkkpırlanta yüzük kalın bağırsak cisim yutma diş hekimi doktor fetömeme kanseri yanlış bilgi doğru tedavigizli kamera hasta gizliliği lefkosadoktora saldırı hekim şiddet Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğludr. Fikret Hacıosman ruh ve sinir hastaliklari uzmanisaglikta millilesme ve yerlilesme muhammed guven saglik okuryazarligi prof. dr. cevdet erdolortopedi ve travmatoloji Prof. Dr. Sinan KaraoğluTıpta Uzmanlık Kurulucerrah jackson mckie dr mcneelyfahrettin koca g20 saglik bakanihemşire oto-yıkama Aysun Çiftçipediatrik nofroloji kongresi Prof. Dr. Söylemezoğluaile hekimleri bireysel savunma taşıma ruhsatıdr. Fikret Hacıosmantürk Cerrahi derneği fikret haciosmanorgan nakli bandirma devlet hastanesi doktor muzaffer senveli
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.