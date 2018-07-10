Kaliforniya Üniversitesi Araştırması: Tip 2 diyabet riskini azaltacak besin ceviz

34 binden fazla yetişkin Amerikalıyı kapsayan yeni epidemiyolojik araştırma, ceviz tüketenlerin, ceviz yemeyen yetişkinlere kıyasla tip 2 diyabet ile karşılaşma riskinin yarı yarıya olabileceğini gösterdi . Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) araştırmasına göre ceviz tüketenlerin günlük ortalama tüketimi 1.5 yemek kaşığı ceviz tüketiminin iki katına çıkarılması tip 2 diyabetin yüzde 47 daha az görülmesiyle ilişkilendirildi.



Araştırmacılar, ABD nüfusundan büyük bir örneklem çeken Ulusal Sağlık ve Beslenme Tetkik Anketinden (NHANES) alınan verileri inceledi. Bu araştırmada, 18-85 yaş arası 34,121 yetişkine günlük tüketimleri ile daha önce diyabet teşhisi konup konmadığı veya diyabet için bir ilaç kullanıp kullanmadıkları soruldu. Bireyler ayrıca, diyabet için açlık plazma glukozu ve hemoglobin A1c dahil olmak üzere sıradan laboratuvar ölçümleri ile tetkik edildi. Ceviz tükettiğini belirtenler, yaş, cinsiyet, ırk, eğitim, BMI (vücut kütle endeksi) ve fiziksel aktivite miktarından bağımsız olarak herhangi bir kuru yemiş tüketmediğini belirtenlere kıyasla daha düşük tip 2 diyabet riski gösterdi.

“Diyetlere ceviz dahil edilmeli”

Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi David Geffen Tıp Fakültesinden Dr. Lenore Arab, “Bu bulgular, diyabet riskini azaltmaya yardımcı gıda bazlı rehberliğe yönelik daha fazla kanıt sunuyor” dedi. Arab, “Bu çalışmada, ceviz tüketicileri ile tip 2 diyabetin daha az bulunması arasında görülen güçlü bağlantı, cevizin diyete dahil edilmesine yönelik ek bir gerekçedir. Diğer araştırmalar cevizin bilişsel fonksiyon ve kalp sağlığı için de faydalı olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Diyabetli bireylerin sıklıkla, kalp rahatsızlığı ve krizi riskini artıran yüksek kan basıncına, kolesterole veya trigliserite sahip olduğunu vurgulayan Dr. Arab, “Daha önceki araştırmalar, ceviz tüketimi ile kardiyovasküler sağlık ve diyabet arasındaki ilişkiyi inceledi. Bu çalışma bulguları, cevizin diyabet riskini azaltmaya yardımcı sağlıklı bir diyetin parçası olma rolünü desteklemektedir. Cevizin sağlık faydası sağlayan sayısız özelliklerinden biri de cevizin, bitki bazlı omega 3 yağ asidi alfa-linolenik asit (2.5 gram/ons) içeren ve tavsiye edilen çoklu doymamış yağ (13 gram/ons) açısından zengin bir kaynak olmasıdır” diye konuştu.