SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kaliforniya Üniversitesi Araştırması: Tip 2 diyabet riskini azaltacak besin ceviz
Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) araştırmasının sonuçlarına göre ceviz tüketenlerin, ceviz yemeyen yetişkinlere kıyasla tip 2 diyabet ile karşılaşma riski yarı oranda bulunuyor
Kaliforniya Üniversitesi Araştırması: Tip 2 diyabet riskini azaltacak besin ceviz
10 Temmuz 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

34 binden fazla yetişkin Amerikalıyı kapsayan yeni epidemiyolojik araştırma, ceviz tüketenlerin, ceviz yemeyen yetişkinlere kıyasla tip 2 diyabet ile karşılaşma riskinin yarı yarıya olabileceğini gösterdi . Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) araştırmasına göre ceviz tüketenlerin günlük ortalama tüketimi 1.5 yemek kaşığı ceviz tüketiminin iki katına çıkarılması tip 2 diyabetin yüzde 47 daha az görülmesiyle ilişkilendirildi.


Araştırmacılar, ABD nüfusundan büyük bir örneklem çeken Ulusal Sağlık ve Beslenme Tetkik Anketinden (NHANES) alınan verileri inceledi. Bu araştırmada, 18-85 yaş arası 34,121 yetişkine günlük tüketimleri ile daha önce diyabet teşhisi konup konmadığı veya diyabet için bir ilaç kullanıp kullanmadıkları soruldu. Bireyler ayrıca, diyabet için açlık plazma glukozu ve hemoglobin A1c dahil olmak üzere sıradan laboratuvar ölçümleri ile tetkik edildi. Ceviz tükettiğini belirtenler, yaş, cinsiyet, ırk, eğitim, BMI (vücut kütle endeksi) ve fiziksel aktivite miktarından bağımsız olarak herhangi bir kuru yemiş tüketmediğini belirtenlere kıyasla daha düşük tip 2 diyabet riski gösterdi.

“Diyetlere ceviz dahil edilmeli”

Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi David Geffen Tıp Fakültesinden Dr. Lenore Arab, “Bu bulgular, diyabet riskini azaltmaya yardımcı gıda bazlı rehberliğe yönelik daha fazla kanıt sunuyor” dedi. Arab, “Bu çalışmada, ceviz tüketicileri ile tip 2 diyabetin daha az bulunması arasında görülen güçlü bağlantı, cevizin diyete dahil edilmesine yönelik ek bir gerekçedir. Diğer araştırmalar cevizin bilişsel fonksiyon ve kalp sağlığı için de faydalı olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Diyabetli bireylerin sıklıkla, kalp rahatsızlığı ve krizi riskini artıran yüksek kan basıncına, kolesterole veya trigliserite sahip olduğunu vurgulayan Dr. Arab, “Daha önceki araştırmalar, ceviz tüketimi ile kardiyovasküler sağlık ve diyabet arasındaki ilişkiyi inceledi. Bu çalışma bulguları, cevizin diyabet riskini azaltmaya yardımcı sağlıklı bir diyetin parçası olma rolünü desteklemektedir. Cevizin sağlık faydası sağlayan sayısız özelliklerinden biri de cevizin, bitki bazlı omega 3 yağ asidi alfa-linolenik asit (2.5 gram/ons) içeren ve tavsiye edilen çoklu doymamış yağ (13 gram/ons) açısından zengin bir kaynak olmasıdır” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

diyabet tip 2 diyabet kaliforniya universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
fahrettin koca sağlık bakanı Ahmet demircan fahrettin koca sağlık bakanı rektör 703 KHK profesör bağırsak hastalığı yoğurtFahrettin KocaDiyabet Tip 2 Diyabet Kaliforniya Üniversitesi d vitamini güneş bronzlaşmak burun kanaması kulak burun boğaz kbbsağlık bakanlığı Fahrettin koca hükümet sistemi ek gıda bebek beslenmesi anne sütü ahmet demircan yeni kabine sağlık bakanı tup mide ameliyati advertorial koltuk takımı berke mobilyasağlık bakanlığı Fahrettin koca hükümet sistemi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
12/07-15/07AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018BESLENME...ANKA
07/09-09/091. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar KongresiDİŞ...SAKA
06/09-09/096. Uluslararası Ürojinekoloji KongresiKADIN...İSTA
08/09-09/09JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSUKADIN...İZMİ
14/09-15/09Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler SempozyumuDERMATOLOJİİZMİ
13/09-16/092.Türkiye İnme AkademisiNÖROLOJİİSTA
15/09-16/095. Sivas Romatoloji GünleriROMATOLOJİSİVA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.