Kalıtsal hastalığı bulunan çiftlerin tüp bebek tedavisinde uygulanan genetik tarama tetkikleri SGK tarafından karşılanacak

Evli olan ve mevcut evliliğinde çocuk sahibi olamayan (önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın) genel sağlık sigortalılara en fazla üç deneme (siklus) hakkı tanınmakla beraber tüp bebek tedavisine ilişkin giderlerin belirli şartları taşıyan çiftler için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşıyordu.

Tedavi uygulanacak olan eşlerden birinin en az beş yıldır sağlık sigortalısı olması ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olması, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gibi şartlar aranıyordu. Ayrıca IVF tedavisine ilişkin giderlerin karşılanması için çiftlerin normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olunamadığına ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile tedavi olunması halinde çocuk sahibi olunabileceğine dair sözleşmeli ya da protokollü bir sağlık kurulundan raporu alınması gerekiyordu.

Resmi Gazete’nin dün yayınlanan mükerrer sayısında Sağlık Uygulama Tebliği’nde ( SUT) yapılan değişiklikle tedavi uygulanacak olan kadının 23 yaşından büyük ve 40 yaşından küçük olması düzenlemesi getirildi.

Kalıtsal hastalığı bulunan çiftlerin PGT giderleri karşılanacak

Yeni düzenleme ile kalıtsal bir hastalığı bulunan ya da bu hastalık için taşıyıcı olduğu belgelenen çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olması için Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)ve IVF tedavileri de üç deneme ile sınırlı olarak kurum tarafından karşılanacak. Çiftin tedaviden faydalanması için mevcut evliliklerinde sağlıklı çocuk sahibi olmaması ve kalıtsal ya da taşıyıcı hastalık sahibi olunduğunun kurum ile sözleşmeli ya da protokollü bir resmi sağlık hizmeti sunucusundan sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış olması gerekecek.

Bu kapsamda SGK tarafından sağlam çocuk doğmasına yönelik IVF için 1.908,26 TL, Preimplantasyon Genetik Tanı Tetkikleri ile kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik tedaviler için 9.831.47 TL, Preimplantasyon Genetik Tanı Tetkikleri ile sağlam çocuk doğmasına yönelik tedaviler için 9.274.87 TL ödeme yapılacak.