Kalp cerahisinin en zor ameliyatı ÇOMÜ'de yapıldı

Çanakale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Şaban Ergider, Mayıs ayı başında ÇOMÜ Hastanesine göğüs ağrısı ve kalp yetmezliği şikayetiyle başvurdu. Hasta Şaban Ergider'e yapılan tetkik ve tedavinin ardından Bentall ameliyatı yapılmasına karar verildi. Kalbin aort kapağında ciddi yetmezlik ve asendan aortunda ileri derecede genişleme olan hastaya, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Doç. Dr. Sedat Özcan ve Öğretim Üyesi Dr. Sonay Oğuz tarafından Bentall ameliyatı gerçekleştirdi.

Ameliyat sonrası bir açıklama yapan Doç. Dr. Sedat Özcan, “Hastamız, bize göğüs ağrısı ve kalp yetmezliği şikayetleri ile başvurdu. Efor ile halsizlik, nefes darlığı hissettiğini gözlemledik. Yapılan tetkikler sonucunda, kalpten çıkan ana damarda damarın ileri derecede genişlediğini, normalde 2,5-3 santim olması gereken damarın 5,8 santime ulaştığını tespit ettik. Yine aort kapağında ciddi kaçak yani bizim tıp dilinde 4'üncü dereceye ulaşmış kaçak, kalpte büyümeye neden olduğu tespit edildi. Ameliyat riskli bir ameliyattı. Aort kapağının ana aort kapağının beyin çıkışlarına kadar tamamen değiştirilmesi olan Benthall ameliyatı, kalp cerrahisinin en zor ameliyatlarından birisidir. Zaten ameliyatı gerçekleştirirken aort damarının patlama üzere olduğunu gördük, ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyatın ertesi günü hastamız ayağa kalkabilir duruma geldi. Kalp fonksiyonları gayet iyi, kalp açısından bir sorun yok, hastamızın düzenli olarak kontrolleriyle hastanemizde takibi yapılıyor" dedi.