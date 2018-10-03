Kalp kapağında darlık bulunan hasta 'Ozaki' yöntemi ile sağlık buldu

"Ozaki" yöntemi, Japon bilim insanı Dr. Ozaki tarafından mekanik ve biyolojik kalp kapaklarına alternatif olarak geliştirildi.

Yöntem, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde bir hastaya ilk kez Sağlık Bilimleri Üniversitesi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde uygulandı.

SBÜ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Serdar Günaydın, Prof. Dr. Kanat Özışık, Doç. Dr. Atike Tekeli Kunt'tan oluşan cerrahi ekibine, anesteziyoloji-kardiyoloji klinikleri ve Prof. Dr. Cem Alhan destek verdi.

İlk kez gerçekleştirilen operasyonu, farklı hastanelerden çok sayıda kalp damar cerrahisi uzmanı izledi.

İlk defa hiçbir yabancı madde kullanılmadı

Prof. Dr. Serdar Günaydın, aort kapak hastalarında cerrahi olarak tamiri mümkün olmayan durumlarda mekanik ya da biyolojik yapay kapakların, girişimsel olarak ise yine biyolojik temelli stent kapaklarının kullanıldığını söyledi.

Bu yöntem sayesinde ilk defa hastalarda hiçbir yabancı madde kullanmadan kapak ameliyatı yaptıklarını belirten Günaydın, şöyle konuştu:

"Hastanın yaşının genç olması nedeniyle daha önce uyguladığımız yöntemler, uygulamakta tereddütlerimizin olduğu seçeneklerdi. Metal kapak kullandığımız zaman hasta uzun süre kan sulandırıcı ilaç alıyor ve kanama veya pıhtı atması gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor."

Avrupa'da 2016'dan beri kullanılan bir yöntem

Günaydın, "Ozaki" tekniğiyle hastanın kendi kalp zarından yaprakçıklar oluşturarak kalp kapağının değiştirildiğini, Avrupa'da 2016'dan itibaren kullanılmaya başlanan bu yönteme ilişkin yurt dışında eğitim aldıklarını anlattı.

Ameliyatını yaptıkları hastanın yaşı ve genel durumunun iyi olması nedeniyle "Ozaki" yöntemini tercih ettiklerini vurgulayan Günaydın, şunları söyledi:

"Yabancı madde olmadığı için hastamızda beklenen sıkıntıların birçoğu ile karşılaşmadık. Kan sulandırıcı ilaç kullanılmasına gerek kalmadı. Bu durum kanama ve pıhtılaşma gibi çok ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Hastamızda bu ilaçları kullanmayacağız. Metal kapaklarda ileride darlık oluşabiliyor ya da var olan halka kalpte belli yerlere baskı yapabiliyor. Bu tür sıkıntıları da hastamızdan beklemiyoruz."

Prof. Dr. Günaydın, operasyonun herkese uygulanabileceğini, Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen operasyon için diğer hastanelerden çok sayıda kalp-damar cerrahının operasyonu izlemek için katıldığını söyledi.