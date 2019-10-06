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Kalp krizi geçirdiği sanılan hastanın yemek borusundan kitle çıktı
İzmir'de iki kez kalp krizi geçirdiği sanılarak anjiyo yapılan hastanın sorununun, yemek borusundaki kitle olduğu tespit edildi - Hasta, kalbe yakın bir bölgedeki 8 santimetrelik kitlenin alınmasıyla sağlığına kavuştu - Vedii Süha Özcan: - "Doktorlar 'senin kalbin iyi ama yemek borunda kese var' dediklerinde hayatımın en mutlu günü oldu. Artık kalp ilaçlarını içmeyi bıraktım"
Kalp krizi geçirdiği sanılan hastanın yemek borusundan kitle çıktı
06 Ekim 2019 -
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İZMİR- İzmir'de 2 kere kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılıp anjiyo yapılan ancak kalbinde bir sıkıntı çıkmayan Vedii Süha Özcan'ın sağlık sorununun, yemek borusundaki kitle olduğu anlaşıldı.

Özcan, gittiği üçüncü hastanede konulan teşhis sonrasında yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 62 yaşındaki Özcan, 2017 yılında şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Doktorların yaptığı muayene sonrası Özcan'a kalp krizi teşhisi konuldu.

Özcan'a yapılan anjiyoda kalp damarlarında bir sorun olmadığını belirleyen doktorlar, verdikleri ilaçların ardından Özcan'ı hastaneden taburcu etti. 

Özcan, 3 ay önce yine şiddetli bir göğüs ağrısıyla yakınları tarafından bu kez İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaptıkları tetkiklerin ardından Özcan'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyen doktorlar, yapılan ikinci anjiyoda da tüm kalp damarları açık çıkan Özcan'ın durumu karşısında şaşırdı.  

Doktorlar, Özcan'ın akciğerlerinde bir kitle olduğunu düşünerek onu İzmir SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine sevk etti.

Yapılan tetkiklerde 8 santimetrelik bir kitlenin, Özcan'ın yemek borusunda bir kese oluşturup kalbine baskı yaptı, şiddetli kalp ağrılarının nedeninin bundan kaynaklandığı tespit edildi. 

- Kitle başarılı operasyonla çıkarıldı

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet Er tarafından ameliyata alınan Özcan'ın, kalbine yakın bölgedeki kitle başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

- "Kalp ilaçlarını içmeyi bıraktım"

Vedii Süha Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklama, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 2017 yılından bu yana her an kalbinin duracağı korkusuyla yaşadığını söyledi.

Doktorların "sen kalp krizi geçiriyorsun" dedikleri gün hayatının en zor gününü yaşadığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Anjiyolarda kapalı bir damar çıkmayınca bir anlam veremedim. O günden bu yana her gün 7 ilaç içmeye başladım. Sonra zaman zaman yemek yerken tıkanmaya başladım. Yapılan tetkikler sonucu doktorların 'senin kalbin iyi, ama yemek borunda kese var' dediklerinde hayatımın en mutlu günü oldu.

Artık yaşadığım o kötü günleri düşünmek istemiyorum. Ameliyattan çıktığım günden bu yana yeniden hayata başladım. Sağlığım çok iyi. Artık rahat rahat her şeyi yiyorum. Yemek yerken tıkanmıyorum. En önemlisi de artık kalp ilaçlarını içmeyi bıraktım."

Serap Özcan da eşinin 2 yıldır kalp hastası olduğunu düşündüğünü, yemek borusunda kitleye bağlı olarak kese oluştuğunu duyduğunda çok rahatladığını anlattı. 

Ameliyatın ardından artık eşinin yemek yemeğe başladığını ifade eden Özcan, eskisi kadar kalp sağlığını düşünmediğini, hayata artık gülümseyerek baktığını aktardı.  

Ameliyatı yapan Opr. Dr. Ahmet Er ise yemek borusunun orta kısmında kese oluşumuna çok fazla rastlanmadığını, kitlenin kalbe baskı yaptığını, bu nedenle hastanın kalp krizi geçiriyormuş gibi hissettiğini anlattı.

Er, "Kalpten çıkan ana damarla kalbin sağ karıncığı arasında sıkışmış, 8 santimetre büyüklüğünde bir kitle çıkardık. Ameliyatı sağ tarafındaki akciğer boşluğuna girerek özenli ve düzenli bir şekilde yaptık. Kitleyi özel cihazlar kullanarak boynundan çıkardık. Hastamız artık sıvı ve yumuşak gıdalara başladı." dedi.

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ilginc vaka yanlis teshis

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