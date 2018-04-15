Kalp krizi geçiren kalp cerrahının oğlu hayatını kaybetti

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 28 Mart'ta spor yaparken kalp krizi geçiren Burç Durmaz, tedavi gördüğü Ege Üniversitesinde 17 gün sonra yaşama veda etti.

Eski milli yüzücü, rüzgar sörfü ve yelkenli yat yarışçısı olan Durmaz, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü'nün de lisanlı sporcusuydu.

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz ile Prof. Dr. Berrin Durmaz'ın oğlu olan Burç Durmaz, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.

Durmaz, Ege Üniversitesinde çalışmalarının yanı sıra 2012'den bu yana da üniversitenin Alsancak'taki kliniğinde hastalarına hizmet veriyordu.