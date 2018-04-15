Kalp krizi geçiren kalp cerrahının oğlu hayatını kaybetti

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 28 Mart'ta spor yaparken kalp krizi geçiren Burç Durmaz, tedavi gördüğü Ege Üniversitesinde 17 gün sonra yaşama veda etti.
Eski milli yüzücü, rüzgar sörfü ve yelkenli yat yarışçısı olan Durmaz, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü'nün de lisanlı sporcusuydu.
Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz ile Prof. Dr. Berrin Durmaz'ın oğlu olan Burç Durmaz, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.
Durmaz, Ege Üniversitesinde çalışmalarının yanı sıra 2012'den bu yana da üniversitenin Alsancak'taki kliniğinde hastalarına hizmet veriyordu.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|26.03-25.04
|Diş Hekimi Arıyoruz
|Personel Arayanlar
|23.03-22.04
|artroskopi
|Tıbbi Cihaz
|20.03-19.04
|EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANI
|Personel Arayanlar
|19.03-18.04
|Kolposkopi Cihazı
|Tıbbi Cihaz
|19.03-18.04
|Branş hekimi ihtiyacı
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|09/05-13/05
|V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri
|ANESTEZİY...
|GAZİ
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA