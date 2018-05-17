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Kalp pili 2 grama düştü, Türkiye'de 5 hastaya uygulandı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Adalet, "Yeni gelişen kalp pilleri, klasiğe göre çok daha küçük ve hafif. 25 grama karşılık bu yeni jenerasyon pillerin ağırlığı sadece 2 gram. Bir kabloya ihtiyacımız yok, kalbin içine direkt yerleştirildiği için büyük bir avantaj sağlıyor." dedi.
Kalp pili 2 grama düştü, Türkiye'de 5 hastaya uygulandı
17 Mayıs 2018 -
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Adalet, anjiyo laboratuvarında düzenlediği basın toplantısında, sağlıklı bir kalbin dakikada 60 ila 80 kez çarptığını hatırlatarak, elektrik sistemindeki bozukluk nedeniyle kalbin yavaş çalışması durumunda kalp pili uygulandığını söyledi.

Kalp pillerinin 1958'de bir el arabası boyutunda ve elektrik prizine bağlanarak çalıştığını anlatan Adalet, "Günümüzde 25 grama kadar düşmüştür. Bu jeneratörün ürettiği elektriği kalbe iletmek için de bir kabloya ihtiyaç var. Jeneratör göğüs adalesi arasına yerleştiriliyor ve oradan bir damara girerek kalbe ulaşıyoruz." diye konuştu.

Adalet, klasik kalp pili uygulamasında cerrahi kesi olduğunu, uygulamanın kanama, enfeksiyon riski taşıdığını dile getirerek, damara girerken de damarın ve akciğerin zedelenebileceğini, kalbe hava kaçabileceğini söyledi.

Göğüs ve boyun damarları tıkalı olduğu için cerrahın kalbe gidecek damar bulmakta zorluk çektiğini anlatan Adalet, şunları kaydetti:

"Yeni gelişen kalp pilleri, klasiğe göre çok daha küçük ve hafif. 25 grama karşılık bu yeni jenerasyon pillerin ağırlığı sadece 2 gram. Bir kabloya ihtiyacımız yok, kalbin içine direkt yerleştirildiği için büyük bir avantaj sağlıyor. Kısa süre önce dünyada kullanılmaya başlanan yeni kalp pili dünyada şu ana kadar 20 bin kişiye uygulandı. Yeni kalp pillerinin hastaya uygulanması da farklı. Kablosuz pil, kasık damarından taşıyıcı sistemi ile kalp içine ilerletiliyor ve minik çengelleri ile kalp içine yerleştiriliyor. Kalp dışında bir jeneratör ya da kablo yok. Tek kablolu pil endikasyonu olan her hastada kablosuz yeni pil takılabilir. Diğer yandan kablosuz pil kasık damarından takılırken, geleneksel piller göğüs-boyun damarları kullanılarak takılabilmektedir. Dolayısıyla göğüs-boyun damarlarının tıkalı olması durumunda tek seçenek kablosuz kalp pilleri olmaktadır. Yakın gelecekte kablosuz piller iki kablolu pillerin de yerini alabilecektir."

Adalet, kablolu pilde hastanın en az iki gün hastanede kaldığını ve iyileşmesinin zaman aldığını hatırlatarak, kablosuz kalp pilinde ise kesi olmadığı için hastanın aynı gün normal hayatına döndüğünü söyledi.

Yeni kalp pilinin maliyetinin 15 bin dolar olduğunu dile getiren Adalet, Türkiye'de 5 hastaya uygulandığını, yeni pilin SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınmasını beklediklerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

kardiyoloji kalp pili sgk odemesi kamil adalet

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