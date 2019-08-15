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Kalp rahatsızlığıyla doğan Leo bebek ameliyat oldu
İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Leo bebek ameliyat edildi. Ameliyatı başarılı geçen Leo bebeğin artık taburcu olması bekleniyor.
15 Ağustos 2019 -
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İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Leo bebek ameliyat edildi. 

İzmir'de özel bir hastanede Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeği olarak dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmesi gerektiği tespit edilen Leo Dalgıç, 10 Ağustos'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Bakanlığın ambulans uçağıyla İstanbul'a getirilmişti. 

O günden bu yana Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Dalgıç, bugün ameliyata alındı. 

"4,5 SAAT SÜREN BAŞARILI BİR AMELİYATTI"

Dalgıç'ın ameliyatını gerçekleştiren Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Ali Can Hatemi, bebeğin "büyük arterlerin transpozisyonu" tanısıyla hastaneye getirildiğini anımsattı. 

Bu tanıyla bugün sabah 09.00'da Dalgıç'a "jaten ameliyatı" uyguladıklarını belirten Hatemi, "4,5 saat kadar süren ve başarılı geçen bir ameliyattı. Ameliyattan sonra yoğun bakıma aldık" dedi. 

Prof. Dr. Hatemi, Dalgıç'ın taburcu edilmesinin takipte gösterdiği performansa bağlı olduğunu aktararak, "Özellikle yeni doğanlarda zaman vermek mümkün olmuyor. Günlük takibimize göre yoğun bakım uzmanlarımızla beraber buna karar vereceğiz" diye konuştu. 

"AMELİYAT SORUNSUZ GEÇTİ"

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Eğitim GörevlisiProf. Dr. Hakan Ceyran ise, Dalgıç'ın ters olan kalp damarlarının tamamen anatomik düzenlemesinin yapıldığını anlattı. 

Prof. Dr. Ceyran, ameliyatın sorunsuz geçtiğini dile getirerek, şöyle konuştu: 

"Ameliyat sorunsuz geçti. Şu an yoğun bakıma çıkardık sorunsuz bir şekilde. İlerleyen saatlerde bebeğin performansına bağlı olarak akciğer destek makinesinden de ayıracağız inşallah. Durumu aileyle de paylaştık. Şu an için her şey yolunda. Ameliyatta tüm koroner damarlar da dahil olmak üzere ana büyük damarlara müdahale edildi. Bir aksilik olmazsa belki normal bir yaşam da sürebilir. Ancak tabii bu yoğun bakım süreci önemli."

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