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Kalp yetersizliğinde yeni tedavi yöntemi: 'AFR' cihazı Tepecik Hastanesinde uygulanıyor
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kalp yetersizliği tedavisinde yeni umut olacak, tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen AFR (atriyal akım düzenleyici)  kalp yetmezliği cihazını Avrupa genelinde en çok uygulayan merkezlerden biri oldu
Kalp yetersizliğinde yeni tedavi yöntemi: 'AFR' cihazı Tepecik Hastanesinde uygulanıyor
02 Şubat 2021 15:11 -
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Dünyada ve ülkemizde kalp yetersizliği tanısını alan hasta sayısı giderek artarken, tanı ve tedavi yöntemlerindeki tüm gelişmelere rağmen bir kısım hastada hastalık ilerlemeye devam etmekte ve uygulanan tedavi yöntemleri yetersiz kalabilmekte. Bu durum hastaların hayatını riske atmakla birlikte, yaşam kalitelerini ciddi anlamda bozabiliyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen atriyal akım düzenleyici ‘AFR' cihazı bu hastalar için umut kaynağı oldu.

Tedaviye dirençli hastalara başarıyla uygulandı

Başta Almanya olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinde 2 yıldır  uygulanan AFR cihaz tedavisi, 2020 yılının Temmuz ayından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde de uygulanmaya başlandı.  Yöntem kısa sürede tedaviye dirençli kalp yetersizliği tanısı olan 10 hastaya başarılı bir şekilde uygulandı.

Hastaların yaşam kalitesini artırıyor

Kısa süre zarfında Avrupa genelinde en çok uygulanan ikinci sağlık merkezi olma başarısının  gösterildiği yöntem hakkında bilgi veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma HastanesiKardiyoloji Kliniği öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Kılıçaslan, ileri evre kalp yetmezliği olan hastalarda tüm uygulanan tedavilere rağmen bazen istenilen yanıtın  alınamadığını, bunun sonucunda da hastaların şikayetlerinin çok arttığını  ve yaşam kalitelerinin  bozulduğunu kaydetti. Hastalar için hayati risk oluşturan  bu durumunun nedeninin  akciğerlerde  kanın birikmesi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kılıçaslan, şu ifadeleri kullandı: 

“AFR yöntemi ile kalp yetersizliği  hastalarında kalpteki sağ ve sol kulakçıklar arasına bir kanal açılarak akciğerlerde kanın göllenmesinin önüne geçiliyor. 

Uygun olan hastalarımıza anjiografi yöntemi ile kasıktan, toplar damara bir kılıf yardımı ile girerek kalpteki sağ ve sol kulakçıklar arasına bir kanal açıyor ve 3 cm’lik AFR cihazını yerleştiriyoruz. Bu sayede akciğerlerde kanın göllenmesinin önüne geçilip, sol tarafta basıncın artmasına neden olan fazla kanın bu cihaz içinden kalbin sağ tarafına aktarılması sağlanıyor.

AFR işlemi uygulanan hastalarda boğulma tablosu neredeyse tamamen ortadan kalkıyor, hastaların şikayetlerinde önemli derecede azalma ve yaşam kalitesinde gözle görülür derecede artış sağlanıyor. Yaptığımız takiplerde hastalarımızın efor kapasitelerinde ciddi artış ve kullandıkları ilaç sayısında azalma saptıyoruz. Merkezimizde şu ana kadar 10 hastamıza bu yöntemi başarıyla uyguladık” dedi.

Teknolojinin elverdiği tüm yöntemler uygulanıyor

Tepecik Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu da “Hastanemizde teknolojinin elverdiği tüm  tanı ve tedavi  yöntemlerini uygulamakta, yeni cihaz geliştirme, inovasyon ve Arge çalışmalarına önem vermekteyiz. Yapay zeka çalışmaları açısından da Türkiye’nin önde gelen hastaneleri arasındayız. Önemli kronik hastalıkların başında gelen kalp yetersizliği tedavisinde  kullanılan yeni yöntemi başarılı bir şekilde uygulayan hocalarımıza ve kardiyoloji ekibine  teşekkür ediyorum” dedi. 

 

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