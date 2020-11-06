Kalpleri Ayarlama Enstitüsü çıktı!

Kardiyolog Prof.Dr. Ahmet Taha Alper ve Psikolog Dr. Hicran Tülüce bu kitapta, duygu durumundaki değişmelerin kalp sağlığı üzerinde ne derece etkili olduğunu modern tıbbın desteklediği bilimsel çalışmalar ve örnek hasta vakaları ile okuyucuya aktarmayı amaçladı.

Kalpleri Ayarlama Enstitüsü; kalp ve beyin çatışması, kalp ve bilinçaltı, öfke-depresyon-kaygı ve kalp, stres ve kalp, ilişkiler ve kalp, mutluluk ve kalp ve son olarak fütüristik hikâye ve hay ile tan ve son söz olmak üzere 7 bölümden oluşuyor.

Duygu durumlarının kalp sağlığı üzerindeki etkisi nedir, stresi yönetmek ve mutlu bir yaşamın anahtarını bulmak mümkün mü, ileride kalp hastası olacağını düşünenler gerçekten hasta olurlar mı ve mutlu insanların kalbi daha mı sağlıklıdır sorularına yanıt aramayı hedefleyen kitapta, kalp sağlığıyla ilgili yeni bir yaklaşım ele alınıyor.

Duygu odaklı kalp sağlığı yaklaşımının örneklerle anlatıldığı Kalpleri Ayarlama Enstitüsü, insanların yaşamlarında karşılarına çıkan ve sorun olarak gördüğü veya kızıp sinirlendiği olayların kalbe olan etkisini bilimsel çalışmalar eşliğinde anlatıyor.