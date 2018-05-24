SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kaman Devlet Hastanesi yeni hizmet binası
Kaman Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının kısa sürede hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.
24 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Türkoğlu başkanlığındaki heyet, yapımı devam eden Kaman Devlet Hastanesi yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Türkoğlu, 16 bin metrekarelik kapalı alana sahip 75 yataklı yeni hizmet binasının açılışa hazır hale geldiğine vurgu yaparak, Kaman'daki sağlık hizmetlerine büyük katkı yapacağını belirtti.

Açıklamada, hizmet binasında 12 yoğun bakım bölümü ve 3 ameliyathane yer alacağını aktaran Türkoğlu, "Yeni hizmet binamızın vatandaşlarımıza kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra bu hizmetlere daha kolay ve hızlı ulaşılması hedeflenmektedir. Açılış sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve eksikliklerin giderilmesi için tespitler yaparak yerinde incelemede bulunduk." ifadelerine yer verdi.

Ziyarete, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Avcu, Kaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Ersoy ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:

kaman devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
denizli saglik astsubay cavus hilmi ozderi ve zuhrevi hastaliklar hilal kaya erdogan gunes Kaman Devlet Hastanesi ak parti saglik hedefleriosman varol piyade tugayiege universitesi tip fakultesi kutsal turhan ozer makay necdet budak mustafa goncapropriyoseptif duyu uskudar universitesi defne kayaersin aksay turkiye acil tip dernegi acil tip uzmanlariMuharrem İnce İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesikonya beyin ameliyati aort diseksiyonuKKKA sivasengelli ve yasli refakat birimi ahmet baha ogutken feramis ender gungunesd vitamini eksikligi rachida rafiqşehir hastaneleri pelin çift Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğansosyal guvenlik kurumu geri odeme ilac
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.