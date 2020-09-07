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Kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yapılması kararı alındı.
Kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak
07 Eylül 2020 12:02 -
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Korona virüs salgınına yönelik yeni tedbirler kapsamında bu gün sabah saatlerinde Kulp Kaymakamlığı tarafından karar halka duyuruldu. Anonslu duyuruda "İlçemizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde görevli personel marifetiyle 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden vatandaşların HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerine izin verilecek, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için HES uygulamasının telefonlarına indirilmesi gerekmektedir" denildi.
 

Anahtar Kelimeler:

hes korona virus hayat eve sigar diyarbakir kulp

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