Kamu çalışanlarına ‘WhatsApp’ yasağı mı geldi?

WhatsApp ve Telegram ülkemizde oldukça yoğun bir şekilde kullanılan iki farklı mesajlaşma uygulaması. Kullanıcı sayıları milyonlarla ölçülen iki uygulama, ülkemizde kamu çalışanları tarafından da sıklıkla kullanılıyor. Hatta Kamu çalışanları, birbirleriyle daha rahat haberleşebilmek için WhatsApp grupları dahi kuruyor. Böylece WhatsApp Web üzerinden birbirilerine belge veya herhangi bir bilgi gönderimi yapabiliyor. Ancak bu gizlilik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Milliyet'in iddialarına göre Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan rehber bu sorunlara yeni bir çözüm getiriyor.

KAMUDA WHATSAPP VE TELEGRAM YASAKLANIYOR MU?

İddialara göre kamu çalışanları WhatsApp ve Telegram gibi popüler iki mesajlaşma uygulamasını artık kullanamayacak. Bu gibi yabancı mesajlaşma uygulamaları yerine kurumun kendine ait mesajlaşma uygulaması kullanılacak. Eğer kurumun mesajlaşma uygulaması yoksa, kamudaki mesai saatleri boyunca, çalışanlardan sunucuları kurum kontrolünde olan yerli mesajlaşma uygulamalarını kullanması istenecek. Yani yerli mesajlaşma uygulamalarına geçiş önceliği olacak.

ÖZEL HAYATTA ZORUNLULUK YOK

Çalışanların özel hayatlarında ise yerli mesajlaşma uygulamaları kullanma zorunluluğu olmayacak. Kamu çalışanları özel hayatlarında WhatsApp ve Telegram'ı kullanmaya devam edebilecek. Söz konusu iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı, Twitter gündemine girdi.

İDDİALARA CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ'NDEN YANIT

WhatsApp kamuda yasaklanıyor iddialarına karşı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, ''Rehberde 'Anlık Mesajlaşma Güvenliği' başlığı altında kurumsal veri ve haberleşme güvenliğinin sağlanması amacıyla yerli ve milli uygulamaların tercih edilmesi gerektiği belirtilmiştir.'' denildi.

